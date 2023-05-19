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Футболист Джейсон Денайер выложил видео, где он выгуливает тигра

Футболист Джейсон Денайер выложил видео, где он выгуливает тигра
Денайер выложил видео, где он выгуливает тигра
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Джейсон Денайер играет в эмиратском футбольном клубе «Шабаб Аль-Ахли» с 2022 года и уже приспособился к экзотической жизни на Востоке. Бывший игрок «Манчестер Сити» опубликовал кадры, где он прогуливается по улицам ОАЭ с тигром. Животное приковано ржавыми цепями.

Футболист выглядит весёлым на видео, несмотря на то что рядом идёт дикий зверь. Поступок выглядит немного безответственно по отношению к себе и людям вокруг. Тигра вряд ли смогут удержать цепь и человек, если кошка решит бежать, сопротивляться, рычать.

Фото: Кадр из видео

«Выгуливаю мою кошку», — подписал ролик Денайер и закрыл комментарии для тех, кто не подписан на его социальные сети. Скорее всего, чтобы избежать осуждения от зоозащитников. Фанаты футболиста, которые следят за его постами, оценили видео: «Король Лев со своим тигром», «Ты лучший», «Босс».

Напомним, футболист провёл год в академии «Манчестер-Сити» после прихода в клуб в 2013-м, позже был отдан в аренду. В 2014-м он дебютировал за молодёжную сборную Бельгии, а четыре года спустя подписал четырёхлетний контракт с «Лионом», где стал постоянным игроком основной команды. Летом прошлого года случился переход в «Шабаб Аль-Ахли».

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