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Австралиец побил рекорд по отжиманиям

3 года регулярных тренировок и пример для сына. Австралиец побил рекорд по отжиманиям
Мировой рекорд Лукаса Хельмке
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Лукас Хельмке стал первым в мире по количеству отжиманий: за час ему удалось сделать их 3206.

Для подготовки к рекорду мужчине потребовалось три года регулярных тренировок, а главной целью для него была не слава, а мотивация для годовалого сына. Лукас хотел доказать ему, что нет ничего невозможного. Теперь мальчик будет гордиться папой и брать с него пример.

Мировой рекорд, который поставил мужчина, требовал не только силы и выносливости, но и плана: как распределить время так, чтобы не выполнять движения хаотично. Лукас решил делать подходы по 30 секунд. За это время ему надо было успеть отжаться 26 раз. Так ему и самому было легче следить за результатом. Это сработало, мужчина ни разу не сбавил темп. Судья, оценивающий рекорд, засчитывал только упражнения, сделанные идеально технически. Поэтому из общего количества исключили 34 раза, но на результате это не сказалось.

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Несмотря на то что отжимание — непростое упражнение даже для опытных спортсменов, Лукасу удалось побить результат, установленный совсем недавно, в 2021 году. Тогда Даниэль Скали поставил рекорд в 3182 отжимания. Отрыв Хельмеке не такой большой, так что есть шанс, что эта цифра в отжиманиях за час не последняя.

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