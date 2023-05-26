Врач-остеопат назвал 3 самых опасных типа летней обуви

Тимофей Чернов, главврач RootFoot, врач-остеопат, рассказал, какую обувь точно не стоит носить этим летом.
Как правило, именно в это время года нагрузка на стопы максимальная — хорошая погода и солнце мотивируют на длительные прогулки. Но неправильная обувь может всё испортить — она повышает риск растяжений и вывихов, а также гарантирует развитие плоскостопия и других заболеваний стоп.
Чтобы прогулки приносили только пользу, важно избегать этих типов летней обуви:
Вьетнамки
Разделение первого пальца и остальных выключает работу разгибателя большого пальца. Это стимулирует развитие поперечного плоскостопия — кости и мышцы, поддерживающие поперечный свод, начинают расслабляться.
Балетки
Балетки скругляют пальцы, сжимая их с обеих сторон. Таким образом, вся нагрузка ложится на первый палец. Это приводит к образованию выпирающей косточки.
Обувь на плоской подошве
Плоская обувь не поддерживает свод стопы — нога просто болтается при ходьбе. Это действует как «отбойный молоток» для всех суставов: от стопы ног до позвоночника и шеи.
Впрочем, если вы ну никак не можете отказаться от обуви из последних двух пунктов, то используйте индивидуальные ортопедические стельки — они правильно распределят вес тела по всей стопе, поддержат продольный свод и обеспечат нужную амортизацию при ходьбе. Это спасёт от травм, болей в коленях и развития заболеваний опорно-двигательного аппарата.
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