Врач-остеопат назвал 3 самых опасных типа летней обуви

Тимофей Чернов, главврач RootFoot, врач-остеопат, рассказал, какую обувь точно не стоит носить этим летом.

Как правило, именно в это время года нагрузка на стопы максимальная — хорошая погода и солнце мотивируют на длительные прогулки. Но неправильная обувь может всё испортить — она повышает риск растяжений и вывихов, а также гарантирует развитие плоскостопия и других заболеваний стоп.

Чтобы прогулки приносили только пользу, важно избегать этих типов летней обуви:

Вьетнамки

Разделение первого пальца и остальных выключает работу разгибателя большого пальца. Это стимулирует развитие поперечного плоскостопия — кости и мышцы, поддерживающие поперечный свод, начинают расслабляться.

Балетки

Балетки скругляют пальцы, сжимая их с обеих сторон. Таким образом, вся нагрузка ложится на первый палец. Это приводит к образованию выпирающей косточки.

Обувь на плоской подошве

Плоская обувь не поддерживает свод стопы — нога просто болтается при ходьбе. Это действует как «отбойный молоток» для всех суставов: от стопы ног до позвоночника и шеи.

Впрочем, если вы ну никак не можете отказаться от обуви из последних двух пунктов, то используйте индивидуальные ортопедические стельки — они правильно распределят вес тела по всей стопе, поддержат продольный свод и обеспечат нужную амортизацию при ходьбе. Это спасёт от травм, болей в коленях и развития заболеваний опорно-двигательного аппарата.