Новая коллаборация Jacquemus x Nike: эта пара имеет все шансы стать классикой

Jacquemus и Nike показали обновление совместной коллекции. Предыдущая коллаборация уже покорила модников, и у новой модели есть все шансы повторить этот успех. Теперь для совместной работы дизайнеры выбрали Air Force 1 Low. Jacquemus привнёс в классику спортивной обуви своё ДНК.

Основа знакомой пары теперь сочетается с плетением по соединительной части между подошвой и верхней частью. Перфорация покрывает весь носок обуви. Детали в виде значков Nike выполнены в серебряном цвете.

Сами кроссовки белые, пока показали только один оттенок. Выглядит новинка очень минималистично, и это её преимущество: такая обувь точно не стянет всё внимание в образе на себя.

Ожидается, что модель Jacquemus x Nike J Force 1 Low «White Woven» поступит в продажу на официальном сайте Nike летом 2023. Для неё даже создан специальный бокс. Судя по фото, все детали выполнены в эстетике брендов, поэтому на официальный релиз возлагаются большие надежды.