Холли Бейли рассказала о суровых тренировках во время съёмок фильма «Русалочка»

Холли Бейли активно занимается спортом и транслирует тренировки в своих социальных сетях. Съёмки нового фильма «Русалочка», который вышел на экраны в прошлом месяце, требовали от актрисы не только визуально подтянутого тела. Как рассказала актриса, половина трюков была сделана в воздухе, поэтому она каждый день по несколько часов висела на ремнях безопасности.
Во время тренировок большая часть силовых упражнений была направлена на укрепление мышц шеи, пресса и спины. В противном случае актриса могла бы получить травму. Кроме того, Холли активно работала над выносливостью, которая помогла ей выдержать насыщенный график.
Подготовка к съёмкам у Бейли начиналась в 4 утра. Первым делом — силовая тренировка, потом трюки в воздухе и далее погружение в воду — там снимались остальные сцены. Чтобы справиться с таким распорядком дня, у Холли была специально разработанная диета, которая помогала ей поддерживать вес, и горячая йога.
По мнению актрисы, когда занимаешься в тёплой студии, асаны даются легче, так как повышается гибкость суставов и улучшается кровообращение. Это помогает расслабиться и почувствовать себя лучше.
Для Холли поддержание физической формы было самым сложным в съёмках, но строгий режим и йога помогли ей справиться.
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