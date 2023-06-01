ZASPORT выпустил новую детскую коллекцию ZASPORT FRIENDS CLUB

ZASPORT выпустил новую детскую капсулу ZASPORT FRIENDS CLUB. В неё вошли футболки и поло из натурального хлопка, удобные спортивные костюмы с худи и свитшотами, мягкий вязаный кардиган, спортивное платье, стильный кроп-топ, велосипедки и леггинсы.

Коллекция получилась по-летнему яркой: изделия выполнены в жёлтом, белом и зелёном цветах, а также в универсальном чёрном – для спортивных секций и активных прогулок маленьких непосед.

Вещи из запуска отлично сочетаются между собой, позволяя создавать разнообразные детские образы на каждый день. Специально для новой капсулы бренд разработал принты с весёлыми персонажами из тенниса – новыми маскотами бренда, мотивирующими оставаться всегда за спорт.

Детская коллекция ZASPORT FRIENDS CLUB уже доступна во всех розничных магазинах бренда и на сайте zasport.com.