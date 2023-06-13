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Актриса Ким Кэтролл, ещё недавно призывавшая принимать свой возраст, борется со старением

Актриса Ким Кэтролл, ещё недавно призывавшая принимать свой возраст, борется со старением
Ким Кэтролл
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Исполнительница роли Саманты Джонс призналась, что её мнение поменялось. Если раньше она выступала за естественное старение, теперь она собирается приложить все силы, чтобы остановить время.

Сейчас Ким Кэтролл 66 лет. В последнем интервью она объясняет, почему изменила позицию. Ведь ещё в 2011 году в разговоре для Daily Mail она призывала принимать своё тело и его возрастные изменения. Теперь, по мнению Ким, это не вопрос тщеславия, а дело профессиональной пригодности. Ведь в Голливуде, чтобы у тебя была работа, нужно выглядеть потрясающе. Так что актриса продолжает активно поддерживать спортивную форму и не игнорирует процедуры эстетической медицины.

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Надо сказать, что борьба Ким с возрастом началась давно. Ещё во время съемок в культовом сериале «Секс в большом городе» ей приходилось непросто. Коллеги по съёмочной площадке были младше актрисы на 10 лет. А её роль ещё и предполагала быть очень привлекательной для противоположного пола. Тогда, по признанию Кэтролл, её режим можно было назвать жёстким ЗОЖ. Она постоянно сидела на диетах и тренировалась. С этого времени секрет красоты актрисы — это пробежки каждое утро, желательно с утяжелителями для ног или рук.

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