Актриса Ким Кэтролл, ещё недавно призывавшая принимать свой возраст, борется со старением

Исполнительница роли Саманты Джонс призналась, что её мнение поменялось. Если раньше она выступала за естественное старение, теперь она собирается приложить все силы, чтобы остановить время.
Сейчас Ким Кэтролл 66 лет. В последнем интервью она объясняет, почему изменила позицию. Ведь ещё в 2011 году в разговоре для Daily Mail она призывала принимать своё тело и его возрастные изменения. Теперь, по мнению Ким, это не вопрос тщеславия, а дело профессиональной пригодности. Ведь в Голливуде, чтобы у тебя была работа, нужно выглядеть потрясающе. Так что актриса продолжает активно поддерживать спортивную форму и не игнорирует процедуры эстетической медицины.
Надо сказать, что борьба Ким с возрастом началась давно. Ещё во время съемок в культовом сериале «Секс в большом городе» ей приходилось непросто. Коллеги по съёмочной площадке были младше актрисы на 10 лет. А её роль ещё и предполагала быть очень привлекательной для противоположного пола. Тогда, по признанию Кэтролл, её режим можно было назвать жёстким ЗОЖ. Она постоянно сидела на диетах и тренировалась. С этого времени секрет красоты актрисы — это пробежки каждое утро, желательно с утяжелителями для ног или рук.
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