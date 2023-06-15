Бактерий больше, чем на унитазе: учёные проверили популярную и незаменимую летом вещь

Учёные из Копенгагенского университета провели исследование, чтобы изучить наличие бактерий в многоразовых бутылках с водой. Они взяли мазки с трёх разных крышек: завинчивающаяся, откидная и трубочка. В результате были обнаружены два типа бактерий: грамотрицательные палочки и бациллы.
Исследователи пришли к выводу, что многоразовые бутылки могут содержать в 40 тысяч раз больше микроорганизмов, чем сиденье унитаза. Из протестированных видов самой чистой оказалась с откидной крышкой. В ней было обнаружено в десятую долю меньше микробов, чем в остальных.
В целом эксперты рекомендуют промывать ёмкости горячей водой с мылом каждый день и дезинфицировать раз в неделю.
Молекулярный микробиолог доктор Эндрю Эдвардс из Имперского колледжа Лондона отмечает:
Бактерии не обязательно опасны. Бутылки могут быть питательной средой для них, однако речь идёт о микроорганизмах, которые уже есть у людей во рту.
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