Бактерий больше, чем на унитазе: учёные проверили популярную и незаменимую летом вещь

Учёные из Копенгагенского университета провели исследование, чтобы изучить наличие бактерий в многоразовых бутылках с водой. Они взяли мазки с трёх разных крышек: завинчивающаяся, откидная и трубочка. В результате были обнаружены два типа бактерий: грамотрицательные палочки и бациллы.

Исследователи пришли к выводу, что многоразовые бутылки могут содержать в 40 тысяч раз больше микроорганизмов, чем сиденье унитаза. Из протестированных видов самой чистой оказалась с откидной крышкой. В ней было обнаружено в десятую долю меньше микробов, чем в остальных.

В целом эксперты рекомендуют промывать ёмкости горячей водой с мылом каждый день и дезинфицировать раз в неделю.

Молекулярный микробиолог доктор Эндрю Эдвардс из Имперского колледжа Лондона отмечает:

Бактерии не обязательно опасны. Бутылки могут быть питательной средой для них, однако речь идёт о микроорганизмах, которые уже есть у людей во рту.