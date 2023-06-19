Замена нашлась: «Роскачество» выяснило, какой аналог Coca-Cola наиболее похож на оригинал

После завершения поставок оригинальной Coca-Cola появилась масса российских альтернатив. У потребителей возникал вопрос: насколько замены соответствуют качеству оригинального напитка. «Роскачество» окончательно ответило на эти вопросы.

Ведомство проверило 20 товаров, семь из которых были признаны напитками наивысшего качества. У остальных присутствовали несоответствия заявленного состава и фактического. К счастью, ни в одном из образцов не обнаружены опасные вещества в составе.

По результатам проверки «Роскачества» наилучшими были признаны Jumbo (Республика Казахстан), «Добрый Cola» (Россия, г. Москва), Funup (Россия, Республика Калмыкия), Rich cola (Россия, г. Москва), «Черноголовка» (Россия, Московская обл.), Royal Cola Original (Россия, Нижегородская обл.) и «Калинов Кола» (Россия, Московская обл.).

Однако потребительское тестирование показало, что не все даже наиболее качественные образцы соответствуют вкусу оригинального напитка. Так, только ТМ Bochkari, Fantola и Добрый Cola были признаны в результате опроса похожими на настоящую колу.

В целом можно сказать, что оригинальный напиток удалось импортозаместить. В списках товаров от «Роскачества» и в результатах потребительского тестирования есть пересечения, так что любители знаменитого напитка смогут найти для себя подходящую замену.