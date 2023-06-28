Бизнесмен из Лондона запускает аналог Олимпийских игр, но без допинг-проб

Британский бизнесмен, Арон Д'Суза, запускает «Расширенные игры». По формату эти соревнования будут похожи на Олимпийские, только без допинговых ограничений. По мнению Арона, спортсмены — взрослые люди, которые сами могут решать, что делать со своим телом. Кроме того, он считает, что допинговые ограничения тормозят развитие науки.

Соревнования планируется провести в декабре этого года. Город ещё не выбран, но всю организацию бизнесмен берёт на себя. Спортсмены будут соревноваться в пяти видах: лёгкая атлетика, плавание, тяжёлая атлетика, гимнастика и единоборства.

Игры должны стать альтернативой состязаниям под эгидой МОК. По мнению Арона, «эта организация давно не выполняет свою функцию и останавливает прогресс в медицине. Если бы не было жёсткого запрета на допинг, учёные уже были бы на шаг впереди в вопросе сохранения молодости тела».

Майкл Джонсон — четырёхкратный олимпийский чемпион по лёгкой атлетике заявил, что это всего лишь «нелепый пиар-ход». Но Арон утверждает, что многие именитые спортсмены уже связались с ним и подтвердили своё участие в играх.

Пока непонятно, насколько осуществимы и безопасны планы бизнесмена. Представитель антидопинговой службы Великобритании заявил, что организация крайне обеспокоена концепцией «Расширенных игр» и рисками для здоровья, которые она может представлять для спортсменов. Но Арон уверен: его соревнования изменят представления людей о возможностях человеческого тела. «Я хочу увидеть, как 40, 50, 60-летние люди побьют мировые рекорды, потому что эффективная медицина — это ключ к борьбе со старением, путь к источнику молодости».