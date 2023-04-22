«Мне было так тяжело прыгать». Валиева впервые откровенно рассказала о чувствах на ОИ

Олимпийские игры в Пекине стали невероятно тяжёлым и жестоким испытанием для юной Камилы Валиевой. Давление, которому она подверглась после обнаружения у неё положительной допинг-пробы, взятой ещё на чемпионате России — 2022, легло невыносимой ношей на её хрупкие плечи. Торжество от победы в командном турнире затмило ожидание допуска к личным соревнованиям. Не прибавляли позитива и странные взгляды других спортсменов. Да и внимание зарубежной прессы явно было недобрым.

Фигуристка достойно прошла сквозь этот кошмар и стала морально намного сильнее. Она не жаловалась, что ей сложно, продолжала тренироваться и вышла на старт, чтобы завершить своё дело. В свои на тот момент 15 лет она справлялась со стрессом куда лучше многих взрослых.

Правда, никто не знает, какая буря творилась у Камилы в душе и как ей хотелось вырваться из недружелюбной обстановки. Вместо этого она ловила каждую новость о самой себе, а потом находила успокоение в работе.

И вот наконец-то Камила открыто рассказала, что чувствовала на Олимпиаде и как едва не отчаялась во время межсезонья.

«Вся арена из этого щёлкающего фотоаппарата»

В олимпийские флешбэки Камила погрузилась в подкасте Первого канала «Произвольная программа». Беседа с ведущим Максимом Траньковым получилась очень откровенной. Воспитанница Тутберидзе позволила спустя больше года после неприятных событий выплеснуть скопившуюся боль внутри. В Пекине отвлечься от скандала ей помогали тренировки — островок стабильности посреди грозного шторма. Однако сосредоточиться полностью на работе девушке не давали.

«Я сначала боялась даже выйти в тот тренажёрный зал, который у нас был, потому что мне сказали: «Ты не должна появляться на тренировках». И я как-то в штыки это воспринимала. Меня же сначала с тренировок на один день отстранили, и я так гуляла. Второй день я пошла уже тренироваться. Это для меня какое-то расслабление было. Я работаю, всё хорошо, прыгаю на скакалке. Привычная рутина меня успокаивала.

Но самое, наверное, такое, когда выходишь на тренировочную арену и понимаешь, что там вместо нескольких фотографов у тебя просто вся арена из этого щёлкающего фотоаппарата. Ты выходишь и, что бы ты ни сделала — всё сфотографировали, выложили. Ты уже привык быть под камерами, но не до такого состояния, что на тренировках ты упал, и это падение сразу же вылилось в сеть… Я смотрела на это и: «Божечки…» — вспомнила Валиева.

Камила Валиева Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Чрезмерным вниманием Камилу не обделяли не только фотографы и пресса, но и другие участники Игр.

Спортсмены не стеснялись бросать на неё взгляды и даже оборачиваться. Неудивительно, что она хотела покинуть Пекин и вернуться домой на передышку. Справиться же с ворохом эмоций, когда находишься будто во вражеском лагере — невыносимо трудная задача. Разные непонятные чувства в итоге помешали ей откатать на привычно высоком уровне произвольную программу.

«Они разные, очень разные. Такое всё сумбурное, непонятное. И я понимала, что, если бы я хотя бы на пару дней, например, прилетела в Москву, что было невозможно тогда сделать из-за ковида, эта смена обстановки мне бы помогла чуть-чуть выдохнуть. Ты на команднике такой свеженький, всё нормально, всё хорошо, упали — ничего страшного, на личке будет лучше.

А когда ещё десять дней и при этом у тебя какие-то грузы сзади появляются, ты просто ходишь и понимаешь, что некоторые спортсмены в столовой очень так странно смотрят, оборачиваются… И ты не можешь об этом не думать. Понимаешь, что вроде ты сильная девочка, но мне было так тяжело прыгать из-за того, что я себе построила, и того, что на меня навалилось. Поэтому смена обстановки была бы как нельзя лучше», — рассказала Валиева.

«Судорожно новости проверяла, допускают меня до соревнований в личке или нет»

Камила чувствовала необходимость поделиться печалями с самым близким человеком — мамой. Та не могла сопровождать дочь в Пекине из-за ковидных ограничений, поэтому находилась в Москве — за тысячи километров от дочери, попавшей в крайне сложную ситуацию. Звонки и сообщения в любом случае вряд ли бы заменили живое общение, но Камила ещё и сознательно поставила свои тревоги на второе место. Не по годам мудрая, она оберегала маму от волнений и переживаний: каждый раз думала, как и что говорить.

На волю Камила выпускала мысли перед Марком Кондратюком. Он сыграл для неё роль своеобразной жилетки в Олимпийской деревне.

«На самом деле очень не хотелось тревожить её. Я очень фильтровала то, что я ей писала, названивала. Я нуждалась в общении, но делала это осторожно, потому что она (мама. — Прим. «Чемпионата») очень переживает. А в тот момент у меня самой столько переживаний, поэтому я так очень осторожно с ней общалась. По большей степени, скажем так, выговаривала всё, что я вообще думаю обо всей ситуации, Марку Кондратюку. Но самую большую поддержку всё-таки старалась получить от мамы, но при этом осторожно к ней обращаться», — поделилась Валиева.

Камила Валиева Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Абстрагироваться от потока негатива на Олимпиаде, пусть и не в полной мере, можно было за счёт отказа от просмотра новостей. Но тогда Камила, напротив, ловила каждое сообщение и видела, что о ней пишут. Комментарии с поддержкой тоже замечала, и их было много, но отмести плохое не вышло.

«К сожалению, да. Мне надо было просто удалить все соцсети, где идёт именно новостной поток. А я ещё в какой-то момент судорожно новости проверяла, потому что там должно было выйти, допускают меня до соревнований в личке или нет. И ты такой подписываешься и все десять дней: «Ага, угу». Но это не самый мой лучший поступок, сейчас я понимаю, что перед соревнованиями это вообще надо выключить, убрать.

Тогда было очень много людей, которые писали в поддержку, но именно в тот момент какие-то плохие комментарии приковывают твоё внимание больше, чем положительные. В тот момент. Сейчас положительных комментариев тоже много, и спасибо большое, очень приятно, что есть такая поддержка. Но что случилось, то случилось. У меня должен был быть этот опыт», — сказала фигуристка.

«Специально раза три посмотрела со слезами на глазах»

Как ни странно, но Камила не стала отказываться смотреть запись своего «Болеро» в личном турнире. Анализировать ошибки с учётом обстоятельств, которые их определённо спровоцировали, не имеет смысла. Но фигуристка всё равно решила заново пережить злополучную произвольную. Причём не один раз.

«Это я сделала: специально раза три посмотрела со слезами на глазах, но я это посмотрела, потому что мне нужно было это сделать. Просто как закрыть гештальт, как это выглядело со стороны и что у меня было внутри. И я посмотрела и отпустила это. Хорошо: это уже случилось, ну, и всё, хватит об этом думать», — призналась спортсменка.

Окончание Игр в Пекине не положило конец испытаниям Камилы. Девушке предстояло понять, как кататься дальше, и вернуть былую уверенность.

«Не знаю почему, но после Олимпиады первые полгода я думала, что это будет невероятно сложно продолжить. То есть не думать обо всём, что пишут, что писали тогда, что говорили. И в принципе ты растёшь, тело меняется, выходишь на тренировки после отдыха и понимаешь, что не можешь тройной прыжок собрать. Просто тройной тулуп, а его нет.

Но со временем, когда ты потихоньку начинаешь восстанавливаться, ты выходишь на соревнования к зрителям, понимаешь, какая у тебя колоссальная поддержка не только внутри какого-то маленького количества людей — внутри тренерского штаба, внутри родителей, внутри друзей — но и снаружи. Что люди в тебя верят по-настоящему, хотят, чтобы ты катался. И приходит сразу же вдохновение. И желание приходит.

Камила Валиева Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Просто поставила новые цели и иду к ним спокойно, не торопясь и стараясь сделать путь на длинную дистанцию, а не на короткую», — разоткровенничалась Валиева.

Вопрос о продолжении карьеры действительно маячил перед Камилой какое-то время. Желание всё бросить особенно крепко проявлялось в межсезонье и начале сезона, но олимпийская чемпионка не позволила ему себя захватить.

«Это скорее начало этого сезона, где-то с июля по сентябрь-октябрь. Такое непонятное ощущение, когда ты работаешь, делаешь всё, насколько ты можешь в данный момент, а получается так, что этого вообще недостаточно. Ты не можешь даже выйти на тот уровень, который был у тебя в юниорах. А ты сделал всё возможное. В этот момент опускаются руки.

Но нужно как-то себя настроить продолжить, потому что всё равно через какое-то время это проходит, вливаешься в тренировочный процесс», — объяснила Валиева.