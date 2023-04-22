Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Статьи

Валиева впервые рассказала, что чувствовала на Олимпийских играх в Пекине: допинговое дело, продолжение карьеры

«Мне было так тяжело прыгать». Валиева впервые откровенно рассказала о чувствах на ОИ
Дарья Кирюхина
Камила Валиева
Аудио-версия:
Комментарии
На Камилу оборачивались спортсмены в столовой, а она берегла чувства мамы и ужасалась числу фотографов на арене.

Олимпийские игры в Пекине стали невероятно тяжёлым и жестоким испытанием для юной Камилы Валиевой. Давление, которому она подверглась после обнаружения у неё положительной допинг-пробы, взятой ещё на чемпионате России — 2022, легло невыносимой ношей на её хрупкие плечи. Торжество от победы в командном турнире затмило ожидание допуска к личным соревнованиям. Не прибавляли позитива и странные взгляды других спортсменов. Да и внимание зарубежной прессы явно было недобрым.

Фигуристка достойно прошла сквозь этот кошмар и стала морально намного сильнее. Она не жаловалась, что ей сложно, продолжала тренироваться и вышла на старт, чтобы завершить своё дело. В свои на тот момент 15 лет она справлялась со стрессом куда лучше многих взрослых.

Правда, никто не знает, какая буря творилась у Камилы в душе и как ей хотелось вырваться из недружелюбной обстановки. Вместо этого она ловила каждую новость о самой себе, а потом находила успокоение в работе.

И вот наконец-то Камила открыто рассказала, что чувствовала на Олимпиаде и как едва не отчаялась во время межсезонья.

Материалы по теме
Из-за Валиевой в России забыли о нетерпимости к допингу. Это большая ошибка
Из-за Валиевой в России забыли о нетерпимости к допингу. Это большая ошибка

«Вся арена из этого щёлкающего фотоаппарата»

В олимпийские флешбэки Камила погрузилась в подкасте Первого канала «Произвольная программа». Беседа с ведущим Максимом Траньковым получилась очень откровенной. Воспитанница Тутберидзе позволила спустя больше года после неприятных событий выплеснуть скопившуюся боль внутри. В Пекине отвлечься от скандала ей помогали тренировки — островок стабильности посреди грозного шторма. Однако сосредоточиться полностью на работе девушке не давали.

«Я сначала боялась даже выйти в тот тренажёрный зал, который у нас был, потому что мне сказали: «Ты не должна появляться на тренировках». И я как-то в штыки это воспринимала. Меня же сначала с тренировок на один день отстранили, и я так гуляла. Второй день я пошла уже тренироваться. Это для меня какое-то расслабление было. Я работаю, всё хорошо, прыгаю на скакалке. Привычная рутина меня успокаивала.

Но самое, наверное, такое, когда выходишь на тренировочную арену и понимаешь, что там вместо нескольких фотографов у тебя просто вся арена из этого щёлкающего фотоаппарата. Ты выходишь и, что бы ты ни сделала — всё сфотографировали, выложили. Ты уже привык быть под камерами, но не до такого состояния, что на тренировках ты упал, и это падение сразу же вылилось в сеть… Я смотрела на это и: «Божечки…» — вспомнила Валиева.

Камила Валиева

Камила Валиева

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Чрезмерным вниманием Камилу не обделяли не только фотографы и пресса, но и другие участники Игр.

Спортсмены не стеснялись бросать на неё взгляды и даже оборачиваться. Неудивительно, что она хотела покинуть Пекин и вернуться домой на передышку. Справиться же с ворохом эмоций, когда находишься будто во вражеском лагере — невыносимо трудная задача. Разные непонятные чувства в итоге помешали ей откатать на привычно высоком уровне произвольную программу.

«Они разные, очень разные. Такое всё сумбурное, непонятное. И я понимала, что, если бы я хотя бы на пару дней, например, прилетела в Москву, что было невозможно тогда сделать из-за ковида, эта смена обстановки мне бы помогла чуть-чуть выдохнуть. Ты на команднике такой свеженький, всё нормально, всё хорошо, упали — ничего страшного, на личке будет лучше.

А когда ещё десять дней и при этом у тебя какие-то грузы сзади появляются, ты просто ходишь и понимаешь, что некоторые спортсмены в столовой очень так странно смотрят, оборачиваются… И ты не можешь об этом не думать. Понимаешь, что вроде ты сильная девочка, но мне было так тяжело прыгать из-за того, что я себе построила, и того, что на меня навалилось. Поэтому смена обстановки была бы как нельзя лучше», — рассказала Валиева.

Материалы по теме
Бедная девочка. Почему Камила Валиева — невинная жертва Олимпиады
Бедная девочка. Почему Камила Валиева — невинная жертва Олимпиады

«Судорожно новости проверяла, допускают меня до соревнований в личке или нет»

Камила чувствовала необходимость поделиться печалями с самым близким человеком — мамой. Та не могла сопровождать дочь в Пекине из-за ковидных ограничений, поэтому находилась в Москве — за тысячи километров от дочери, попавшей в крайне сложную ситуацию. Звонки и сообщения в любом случае вряд ли бы заменили живое общение, но Камила ещё и сознательно поставила свои тревоги на второе место. Не по годам мудрая, она оберегала маму от волнений и переживаний: каждый раз думала, как и что говорить.

На волю Камила выпускала мысли перед Марком Кондратюком. Он сыграл для неё роль своеобразной жилетки в Олимпийской деревне.

«На самом деле очень не хотелось тревожить её. Я очень фильтровала то, что я ей писала, названивала. Я нуждалась в общении, но делала это осторожно, потому что она (мама. — Прим. «Чемпионата») очень переживает. А в тот момент у меня самой столько переживаний, поэтому я так очень осторожно с ней общалась. По большей степени, скажем так, выговаривала всё, что я вообще думаю обо всей ситуации, Марку Кондратюку. Но самую большую поддержку всё-таки старалась получить от мамы, но при этом осторожно к ней обращаться», — поделилась Валиева.

Камила Валиева

Камила Валиева

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Абстрагироваться от потока негатива на Олимпиаде, пусть и не в полной мере, можно было за счёт отказа от просмотра новостей. Но тогда Камила, напротив, ловила каждое сообщение и видела, что о ней пишут. Комментарии с поддержкой тоже замечала, и их было много, но отмести плохое не вышло.

«К сожалению, да. Мне надо было просто удалить все соцсети, где идёт именно новостной поток. А я ещё в какой-то момент судорожно новости проверяла, потому что там должно было выйти, допускают меня до соревнований в личке или нет. И ты такой подписываешься и все десять дней: «Ага, угу». Но это не самый мой лучший поступок, сейчас я понимаю, что перед соревнованиями это вообще надо выключить, убрать.

Тогда было очень много людей, которые писали в поддержку, но именно в тот момент какие-то плохие комментарии приковывают твоё внимание больше, чем положительные. В тот момент. Сейчас положительных комментариев тоже много, и спасибо большое, очень приятно, что есть такая поддержка. Но что случилось, то случилось. У меня должен был быть этот опыт», — сказала фигуристка.

Материалы по теме
На победы Валиевой бросили грязную тень. Камиле необходима поддержка!
На победы Валиевой бросили грязную тень. Камиле необходима поддержка!

«Специально раза три посмотрела со слезами на глазах»

Как ни странно, но Камила не стала отказываться смотреть запись своего «Болеро» в личном турнире. Анализировать ошибки с учётом обстоятельств, которые их определённо спровоцировали, не имеет смысла. Но фигуристка всё равно решила заново пережить злополучную произвольную. Причём не один раз.

«Это я сделала: специально раза три посмотрела со слезами на глазах, но я это посмотрела, потому что мне нужно было это сделать. Просто как закрыть гештальт, как это выглядело со стороны и что у меня было внутри. И я посмотрела и отпустила это. Хорошо: это уже случилось, ну, и всё, хватит об этом думать», — призналась спортсменка.

Окончание Игр в Пекине не положило конец испытаниям Камилы. Девушке предстояло понять, как кататься дальше, и вернуть былую уверенность.

«Не знаю почему, но после Олимпиады первые полгода я думала, что это будет невероятно сложно продолжить. То есть не думать обо всём, что пишут, что писали тогда, что говорили. И в принципе ты растёшь, тело меняется, выходишь на тренировки после отдыха и понимаешь, что не можешь тройной прыжок собрать. Просто тройной тулуп, а его нет.

Но со временем, когда ты потихоньку начинаешь восстанавливаться, ты выходишь на соревнования к зрителям, понимаешь, какая у тебя колоссальная поддержка не только внутри какого-то маленького количества людей — внутри тренерского штаба, внутри родителей, внутри друзей — но и снаружи. Что люди в тебя верят по-настоящему, хотят, чтобы ты катался. И приходит сразу же вдохновение. И желание приходит.

Камила Валиева

Камила Валиева

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Просто поставила новые цели и иду к ним спокойно, не торопясь и стараясь сделать путь на длинную дистанцию, а не на короткую», — разоткровенничалась Валиева.

Вопрос о продолжении карьеры действительно маячил перед Камилой какое-то время. Желание всё бросить особенно крепко проявлялось в межсезонье и начале сезона, но олимпийская чемпионка не позволила ему себя захватить.

«Это скорее начало этого сезона, где-то с июля по сентябрь-октябрь. Такое непонятное ощущение, когда ты работаешь, делаешь всё, насколько ты можешь в данный момент, а получается так, что этого вообще недостаточно. Ты не можешь даже выйти на тот уровень, который был у тебя в юниорах. А ты сделал всё возможное. В этот момент опускаются руки.

Но нужно как-то себя настроить продолжить, потому что всё равно через какое-то время это проходит, вливаешься в тренировочный процесс», — объяснила Валиева.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023