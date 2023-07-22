Михаил Кокляев назвал 5 признаков неэффективной тренировки

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Восьмикратный чемпион России по тяжёлой атлетике, обладатель абсолютного рекорда в становой тяге, мастер спорта международного класса, организатор социального турнира «Сила дворов» Михаил Кокляев выделил пять признаков неэффективных тренировок.

Польза физических нагрузок достигается только при соблюдении ряда важных факторов, направленных на достижение желаемых результатов. Рассмотрим случаи, когда ваши действия не приведут к значимым изменениям в теле, за исключением общего укрепления.

Ожидание быстрого результата. Регулярная проверка цифры на весах, резкое увеличение нагрузки, а также ежедневные изнуряющие тренировки не сделают вас сильнее, худее или более мускулистым. В погоне за быстрым результатом возникает эффект перетренированности, где естественный процесс восстановления организма просто не успевает происходить.

Отсутствие разминки. Она не только подготавливает мышцы к нагрузке, но и является профилактикой травм. Пренебрежение ею влияет на производительность и личные показатели в процессе выполнения основного комплекса.

Отсутствие плана тренировок. Только чёткий график, основанный на поставленных задачах, позволят придерживаться целевых упражнений, не растрачивая силы.

Неправильное выполнение. Любое действие направлено на проработку конкретных мышц. Неправильное выполнение может задействовать совершенно другие группы, что и является следствием отсутствия изменений.

Нерегулярность. Наивно полагать, что редкие тренировки могут дать видимый эффект. В спорте, как и в любом деле, результата можно добиться только с помощью труда и упорства.

Таким образом, комплексный подход, учёт всех аспектов позволит сделать упражнения эффективными, а ваш труд, упорство непременно принесут видимые положительные изменения и улучшение в общем состоянии здоровья.