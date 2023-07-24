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Джулия Робертс № 1 в «Манчестер Юнайтед»: актриса поддержала команду в товарищеском матче

Джулия Робертс № 1 в «Манчестер Юнайтед»: актриса поддержала команду в товарищеском матче
Джулия Робертс посетила футбольный матч
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Известная красотка оказалась футбольной болельщицей. Актриса вместе с мужем Дэниелом Модером и детьми, Хэзел, Финнеас и Генри, посетила товарищеский матч между «Манчестер Юнайтед» и «Арсеналом» в Нью-Йорке. Звезда в ярком образе очаровала игроков.

Матч закончился со счётом 0:2 в пользу «Манчестер Юнайтед». После игры Джулия пообщалась с тренером, Эриком тен Хагом и игроками, которые поблагодарили за поддержку подарили ей футболку клуба. Теперь актриса может выходить на поле под номером 1.

Эрик тен Хаг и Джулия Робертс

Эрик тен Хаг и Джулия Робертс

Фото: @ManUtd

В официальных социальных сетях команды появились общие фото с актрисой:

Очень приятно снова увидеть Джулию Робертс после субботнего матча!

Дети голливудской звёзды наверняка обрадовались, когда им выпал шанс увидеть любимых игроков рядом с мамой.

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