Джулия Робертс № 1 в «Манчестер Юнайтед»: актриса поддержала команду в товарищеском матче

Известная красотка оказалась футбольной болельщицей. Актриса вместе с мужем Дэниелом Модером и детьми, Хэзел, Финнеас и Генри, посетила товарищеский матч между «Манчестер Юнайтед» и «Арсеналом» в Нью-Йорке. Звезда в ярком образе очаровала игроков.

Матч закончился со счётом 0:2 в пользу «Манчестер Юнайтед». После игры Джулия пообщалась с тренером, Эриком тен Хагом и игроками, которые поблагодарили за поддержку подарили ей футболку клуба. Теперь актриса может выходить на поле под номером 1.

Эрик тен Хаг и Джулия Робертс Фото: @ManUtd

В официальных социальных сетях команды появились общие фото с актрисой:

Очень приятно снова увидеть Джулию Робертс после субботнего матча!

Дети голливудской звёзды наверняка обрадовались, когда им выпал шанс увидеть любимых игроков рядом с мамой.