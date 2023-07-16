Сначала — массовые задержания и проблемы со спекулянтами. Потом — крутейшая атмосфера на стадионе. Репортаж из Казани.

Как же мы скучали по футболу с фанатами! Но повезло не всем болельщикам «Зенита» и ЦСКА

Футбольный сезон в России можно считать открытым – в Казани ЦСКА и «Зенит» разыграли Суперкубок под мощную поддержку трибун.

Матч при этом получился не впечатляющим – накал был только уже в серии пенальти, которая получилась весьма драматичной: Игорь Акинфеев впервые в свой карьере в ЦСКА проиграл.

Казань гостеприимная: много (очень много) полиции и проверка документов

Желающих провести у себя Суперкубок было не так уж много – РФС получил заявки от Москвы, Казани и Нижнего Новгорода. Победила в итоге столица Татарстана: город максимально заинтересован в проведении спортивных мероприятий, имеет большой опыт в организации массовых событий, плюс готовился к проведению Суперкубка УЕФА. В пользу Казани сыграл ещё и тот факт, что игра на «Ак Барс Арене» даст наилучший финансовый результат: аренда стадиона дешевле, вместимость 45 тысяч – при таких вводных клубы могут больше заработать (бóльшая часть выручки от матча делится между ними).

В Казани красиво, вкусно и приятно – вечером за день до матча центральная пешеходная улица Баумана была заполнена болельщиками и туристами, которые рассредоточились по многочисленным заведениям. Но по мере того, как улица заполнялась фанатами, там становилось всё больше полиции. Утром «веселье» продолжилось: на вокзале около 50 болельщиков ЦСКА уложили лицом в асфальт сразу после выхода из вагона, других шмонали и крутили уже на выходе с вокзала, рассаживая в микроавтобусы. Со следующего поезда

задержали ещё 35 человек – фанаты жгли файеры в электричке.

Полиции в субботу было много – они стояли группами по пять человек в разных точках улицы Баумана, патрулировали и останавливали народ для проверки документов: спрашивали, есть ли с собой стикеры, файеры, провокационные плакаты, куда-то записывали данные, а потом мило извинялись. Мол, сами понимаете, мы всем гостям рады, но безопасность превыше всего.

Атмосфера финала Суперкубка в Казани Фото: «Чемпионат»

Атмосфера на финале Суперкубка в Казани Фото: «Чемпионат»

Для Казани такая проверка документов – штука не новая: подобное регулярно происходило раньше во время крупных матчей. Исключением, пожалуй, были только Кубок конфедераций и чемпионат мира, когда полиции на улицах города не было ни видно, ни слышно.

Атмосфера на финале Суперкубка России в Казани Фото: «Чемпионат»

Спекулянты в деле: проблемы на входе и пустые места

За день до матча президент РФС Александр Дюков объявил, что все билеты на матч проданы. Городу даже не нужна была дополнительная реклама этой игры (о чём говорит отсутствие какого-либо промо на его улицах), потому что из Москвы и Санкт-Петербурга приехало около 20 тысяч человек.

Но аншлага, несмотря на все ожидания, не было: традиционно часть билетов (около четырёх тысяч) ушла перекупщикам. Они откровенно страдают сейчас без больших событий и низкого спроса на матчи, поэтому тут у них наконец появился шанс чуть-чуть подзаработать. Им явно удалось: у некоторых болельщиков не срабатывали штрих-коды при входе на стадион. Стюарды пытались решить эту проблему, но оперативно сделать это не получалось: в большинстве случаев оказывалось, что точно по таким же билетам кто-то уже прошёл. Парень, который помогал болельщикам, сказал, что весь день мучится с этой историей – у людей то билет оказывался «палёным», то уже использованным.

На финале были проблемы с билетами Фото: «Чемпионат»

Битва перформансов: «Зенит» — 3: ЦСКА — 1

Из-за того, что матч проводился без Fan ID, впервые за последний год обе трибуны были заполнены фанатами, так что без перформансов не обошлось. Перед стартовым свистком болельщики растянули большие баннеры – ЦСКА подготовил растяжку про «Самый лучший клуб страны», а «Зенит» изобразил тренеров и трофеи.

Перформанс фанатов «Зенита» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Перформанс фанатов ЦСКА Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Этим ЦСКА ограничился, а вот «Зенит» не остановился: фанаты во втором тайме растянули ещё два, на одном из которых была изображена часовня, располагающаяся в посёлке Поныри на территории Мемориального комплекса «Героям Северного фаса Курской дуги». 12 июля было 80 лет танковому сражению под Прохоровкой.

Трибуны на финале Суперкубка Фото: «Чемпионат»

Трибуны на финале Суперкубка Фото: «Чемпионат»

Футбол с фанатами: атмосфера, по которой мы скучали

РФС в очередной раз организовал для болельщиков масштабное событие, и в этом плане за наш футбол очень радостно: мы учимся делать из футбола шоу в лучших традициях финала Лиги чемпионов, и получается это хорошо. Открытие матча с выступлениями Тоси Чайкиной, Сергея Шнурова и «Монгола Шуудана», под песни которых сотрясалась сначала одна фанатская трибуна, потом другая, и традиционными танцами от принимающей стороны добавили к впечатлениям больше эмоций. Но самым главным, что однозначно сделало этот не самый примечательный по-футбольному матч запоминающимся, стало присутствие фанатов на трибунах. Атмосферу в Казани отметили и игроки, и тренеры – так громко и мощно на российских стадионах не было давно. За год без фанатских зарядов уже и забылось, что на стадионе может быть не как в театре, где изредка раздаются овации и радостные подбадривания. При этом не было ни файеров, ни мата, ни драк – ничего из того, что, по мнению чиновников, так загрязняет и отравляет российские стадионы. Только заряды и песни.

Александр Алаев президент РПЛ «У нас давно не было такой футбольной атмосферы. Рад увидеть болельщиков на виражах. Действительно, настоящий праздник. Российский футбол вернулся: надеюсь, что он будет такой же и дальше».

Понятно, что ничего не изменить, закон никто не перепишет и Fan ID не исчезнет. Но как же хорошо хотя бы на один матч вспомнить, какой должна быть атмосфера на стадионе.

«Золотая» раздевалка: Шнур танцевал с игроками на столе

В раздевалку журналистов пустили всего на одну минуту – так распорядился Сергей Семак. Туда же зашёл и Сергей Шнуров, который исполнил на матче две песни – до и после игры: сначала он заводил фанатов известной «WWW Ленинград», потом уже праздновал с командой под «Сине-бело-голубое небо».

Малком нападающий «Зенита» «Самые лучшие ощущения, какие только могут быть. Ещё один титул — плюс один кубок в коллекцию и в личную, и в командную. Очень важно продолжать побеждать. Хотели начать сезон с победы. Рад, что это случилось».

В раздевалке Шнур затянул третью песню – не самую цензурную, но всем очень понравилось.

Игроки были счастливы, как будто для них этот кубок не какой-то там по счёту подряд, а первый и долгожданный. Как сказал Александр Ерохин: «Праздновать никогда не надоест».