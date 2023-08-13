Ароматные булочки и пончики: 101-летняя пенсионерка раскрыла секреты долголетия

101-летняя пенсионерка стала популярной благодаря видео в Сети, которое набрало несколько миллионов просмотров. В них она делится своими секретами долголетия.

Джейн Бёрнс родилась в далёком 1922 году, однако она продолжает оставаться активной и даже работает в магазине. Именно коллега по работе стала лучшей подругой пенсионерки и подарила ей славу, несмотря на 80-летнюю разницу в возрасте.

Джейн Бёрнс Фото: @maggiehusvar

К секретам долголетия женщина относит постоянное стремление заботиться о себе, заниматься физическими упражнениями и всегда быть в движении. Отказ от сигарет и алкоголя – важная часть здоровой и долгой жизни. Также пенсионерка предпочитает употреблять большое количество овощей и фруктов, но признаётся в слабости к выпечке.

Ароматные булочки и пончики – мои фавориты. Я предпочитаю съесть что-то одно после полноценного приёма пищи.

Многие пользователи оценили и внешний вид Бёрнс. Чтобы выглядеть моложе, она наносит макияж, а для ухода за лицом использует специальные очищающие средства и увлажняющие крема.