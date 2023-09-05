Кишат бактериями: после этой новости вы перестанете пользоваться сушилкой для рук

В Сети набирает популярность видео с проверкой сушилок для рук в публичных местах. Результаты просто поразили пользователей.
В рамках проведённого эксперимента исследователи взяли образцы микроорганизмов из сушилок, расположенных в общественных туалетах, кинотеатрах, магазинах и на заправках.
Также специалисты решили проверить и чистоту воздуха в помещениях. Для этого они потрясли ёмкость, имитируя движение рук при смахивании воды. Полученные экземпляры были помещены в инкубатор для дальнейшего выращивания.
Выяснилось, что использование сушилок для рук может привести к пополнению микрофлоры весьма сомнительными видами бактерий. Сравнивая результаты с образцами, взятыми из воздуха, исследователи обнаружили значительное увеличение концентрации определённых микробов в общественных фенах.
Микробы из сушилки туалета
Фото: @phonesoap
Микробы из сушилки на АЗС
Фото: @phonesoap
Результаты после естественного способа просушивания
Фото: @phonesoap
Поэтому эксперты настоятельно рекомендуют сушить руки естественным способом.
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