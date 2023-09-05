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Кишат бактериями: после этой новости вы перестанете пользоваться сушилкой для рук

В Сети набирает популярность видео с проверкой сушилок для рук в публичных местах. Результаты просто поразили пользователей.

В рамках проведённого эксперимента исследователи взяли образцы микроорганизмов из сушилок, расположенных в общественных туалетах, кинотеатрах, магазинах и на заправках.

Также специалисты решили проверить и чистоту воздуха в помещениях. Для этого они потрясли ёмкость, имитируя движение рук при смахивании воды. Полученные экземпляры были помещены в инкубатор для дальнейшего выращивания.

Выяснилось, что использование сушилок для рук может привести к пополнению микрофлоры весьма сомнительными видами бактерий. Сравнивая результаты с образцами, взятыми из воздуха, исследователи обнаружили значительное увеличение концентрации определённых микробов в общественных фенах.

Микробы из сушилки туалета Фото: @phonesoap

Микробы из сушилки на АЗС Фото: @phonesoap

Результаты после естественного способа просушивания Фото: @phonesoap

Поэтому эксперты настоятельно рекомендуют сушить руки естественным способом.