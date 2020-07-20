Как правильно протирать смартфон, чтобы обезопасить себя от микробов

Какой современный гаджет мы чаще всего используем в современной жизни, практически не выпускаем из рук и прислоняем к лицу? Конечно, смартфон, на корпусе которого скапливается колоссальное количество бактерий. С этим устройством мы ходим в места разной степени загрязнённости, а проще сказать – всюду. Получается, что самое необходимое нам средство связи является разносчиком вирусов. Что с этим делать и как защитить гаджет от нежелательных «гостей»?

Смартфон грязнее туалета

Учёные из университета Суррея даже подсчитали, что на корпусе смартфона скапливается в 18 раз больше бактерий, чем на кнопке слива в общественном туалете. Где именно специалисты проводили свои исследования, уже другой вопрос. Возможно, в каких-то случаях эта разница может быть больше или меньше, но вряд ли исследование ограничивалось одним конкретным смартфоном и одним общественным туалетом.

Фото: istockphoto.com

Проводите дезинфекцию

Среди бактерий на смартфоне может быть и коронавирус. Он может жить на металле, стекле и пластике несколько дней, сохраняя способность к заражению. Факт заключается в том, что смартфоны действительно нуждаются во внешней чистке, а не только в программной.

Что потребуется для дезинфекции телефона?

Набор будет небольшим:

мягкая тряпочка из микрофибры либо платочки, которыми рекомендуется протирать линзы для очков;

влажные и сухие салфетки;

чистящее средство.

Вот и всё, пожалуй. Это более чем достаточно, чтобы почистить смартфон.

В качестве чистящего средства можно использовать то, что идёт в комплекте с мониторами или телевизорами. Его состав безопасен для любых смартфонов, главное – не брызгать напрямую на экран или корпус. Нельзя использовать средства для чистки стёкол.

Не хрусти позвонками: 3 простых упражнения от боли в шее Дискомфорт в шее не только доставляет неудобства, но и может быть опасен. К счастью, с ним не так сложно справиться.

Без чего можно обойтись, так это без носовых платков, туалетной бумаги, кухонных или любых других полотенец. Да и вообще без любого материала, который оставляет ворсинки на корпусе и экране. Но это уж в идеальном случае. Иногда любая ткань лучше, чем ничего.

Фото: istockphoto.com

Протирка и полировка

Сам процесс предельно прост.

Для начала нужно выключить гаджет. Затем протереть смартфон мягкой тканью и убрать все мелкие частицы, которые могут оставить царапины. После этого смоченной небольшим количеством чистящего средства салфеткой протереть лёгкими и плавными движениями экран и корпус (включая камеры!), а затем сухой салфеткой всё отполировать. Вот и всё, в общем. Проще некуда.

Как часто нужно проводить такую процедуру? Тут каждый решает сам.

В идеале протирать экран нужно раз в день, а вот полностью чистить смартфон достаточно и раз в неделю.

Но важно помнить, что для олеофобного покрытия на экранах смартфонов трение нежелательная процедура. Чем оно сильнее, тем быстрее стирается жироотталкивающий нанослой и тем быстрее в итоге будет пачкаться гаджет. Если вы хотите довести смартфон до идеальной чистоты, чтобы захватить всё разъёмы и динамики, лучше отнести устройство в сервис.

Фото: istockphoto.com

Ультрафиолетовая мода

Ещё один вариант – специальный ультрафиолетовый контейнер.

С помощью излучения уничтожаются 99,9% всех бактерий. Это надёжный метод дезинфекции, но в Сети уже есть отзывы, что после таких экспериментов смартфоны начинали глючить. Но таких комментариев этих немного.

Зарядка для разрядки: 10 упражнений, которые можно выполнять в офисе Упражнения, для которых вам понадобится только офисный стул.

Мало вычистить смартфон – нельзя забывать о чехлах. Чистить чехлы можно любым доступным методом – это не настолько сложное устройство, как смартфон. Хоть обычной водой с мылом, хоть спиртом, хоть просто влажной салфеткой оттереть. Но если он начинает быстро пачкаться, чехол лучше поменять.

А вообще, как считают эксперты, чем тщательнее вы следите за чистотой собственных рук, тем чище будет ваш смартфон.