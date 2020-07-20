Как правильно протирать смартфон, чтобы обезопасить себя от микробов

Какой современный гаджет мы чаще всего используем в современной жизни, практически не выпускаем из рук и прислоняем к лицу? Конечно, смартфон, на корпусе которого скапливается колоссальное количество бактерий. С этим устройством мы ходим в места разной степени загрязнённости, а проще сказать – всюду. Получается, что самое необходимое нам средство связи является разносчиком вирусов. Что с этим делать и как защитить гаджет от нежелательных «гостей»?
Смартфон грязнее туалета
Учёные из университета Суррея даже подсчитали, что на корпусе смартфона скапливается в 18 раз больше бактерий, чем на кнопке слива в общественном туалете. Где именно специалисты проводили свои исследования, уже другой вопрос. Возможно, в каких-то случаях эта разница может быть больше или меньше, но вряд ли исследование ограничивалось одним конкретным смартфоном и одним общественным туалетом.
Фото: istockphoto.com
Проводите дезинфекцию
Среди бактерий на смартфоне может быть и коронавирус. Он может жить на металле, стекле и пластике несколько дней, сохраняя способность к заражению. Факт заключается в том, что смартфоны действительно нуждаются во внешней чистке, а не только в программной.
Что потребуется для дезинфекции телефона?
Набор будет небольшим:
- мягкая тряпочка из микрофибры либо платочки, которыми рекомендуется протирать линзы для очков;
- влажные и сухие салфетки;
- чистящее средство.
Вот и всё, пожалуй. Это более чем достаточно, чтобы почистить смартфон.
В качестве чистящего средства можно использовать то, что идёт в комплекте с мониторами или телевизорами. Его состав безопасен для любых смартфонов, главное – не брызгать напрямую на экран или корпус. Нельзя использовать средства для чистки стёкол.
Без чего можно обойтись, так это без носовых платков, туалетной бумаги, кухонных или любых других полотенец. Да и вообще без любого материала, который оставляет ворсинки на корпусе и экране. Но это уж в идеальном случае. Иногда любая ткань лучше, чем ничего.
Фото: istockphoto.com
Протирка и полировка
Сам процесс предельно прост.
Для начала нужно выключить гаджет. Затем протереть смартфон мягкой тканью и убрать все мелкие частицы, которые могут оставить царапины. После этого смоченной небольшим количеством чистящего средства салфеткой протереть лёгкими и плавными движениями экран и корпус (включая камеры!), а затем сухой салфеткой всё отполировать. Вот и всё, в общем. Проще некуда.
Как часто нужно проводить такую процедуру? Тут каждый решает сам.
В идеале протирать экран нужно раз в день, а вот полностью чистить смартфон достаточно и раз в неделю.
Но важно помнить, что для олеофобного покрытия на экранах смартфонов трение нежелательная процедура. Чем оно сильнее, тем быстрее стирается жироотталкивающий нанослой и тем быстрее в итоге будет пачкаться гаджет. Если вы хотите довести смартфон до идеальной чистоты, чтобы захватить всё разъёмы и динамики, лучше отнести устройство в сервис.
Фото: istockphoto.com
Ультрафиолетовая мода
Ещё один вариант – специальный ультрафиолетовый контейнер.
С помощью излучения уничтожаются 99,9% всех бактерий. Это надёжный метод дезинфекции, но в Сети уже есть отзывы, что после таких экспериментов смартфоны начинали глючить. Но таких комментариев этих немного.
Мало вычистить смартфон – нельзя забывать о чехлах. Чистить чехлы можно любым доступным методом – это не настолько сложное устройство, как смартфон. Хоть обычной водой с мылом, хоть спиртом, хоть просто влажной салфеткой оттереть. Но если он начинает быстро пачкаться, чехол лучше поменять.
А вообще, как считают эксперты, чем тщательнее вы следите за чистотой собственных рук, тем чище будет ваш смартфон.