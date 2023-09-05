В России подросток создал прибор для лечения косоглазия ради своей сестры

Глеб Смородинов, учащийся 9-го класса казанского IT-лицея, представил свою инновационную разработку на встрече с руководителем Роспатента Юрием Зубовым. Подросток изобрёл прибор для лечения косоглазия у детей и намеревается запустить его в производство.
Идея пришла к Глебу неспроста. Его младшая сестра страдает от недуга. Сейчас в медицине для лечения используется метод Поспелова. Дети должны целый час фокусировать взгляд на специальном световом источнике, а родителям приходится переключать вспышки вручную. Школьник решил автоматизировать процесс.
Ребёнок просто садится, нажимает определённые кнопки и занимается. Пациент может проводить процедуру самостоятельно.
Подросток планирует использовать принтер в университете талантов Казани для изготовления корпусов прибора. Он также уже получил решение о выдачи патента. Юрий Зубов выразил признание Глебу за его инновацию и пообещал помочь в масштабировании проекта.
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