В России подросток создал прибор для лечения косоглазия ради своей сестры

Глеб Смородинов, учащийся 9-го класса казанского IT-лицея, представил свою инновационную разработку на встрече с руководителем Роспатента Юрием Зубовым. Подросток изобрёл прибор для лечения косоглазия у детей и намеревается запустить его в производство.

Идея пришла к Глебу неспроста. Его младшая сестра страдает от недуга. Сейчас в медицине для лечения используется метод Поспелова. Дети должны целый час фокусировать взгляд на специальном световом источнике, а родителям приходится переключать вспышки вручную. Школьник решил автоматизировать процесс.

Ребёнок просто садится, нажимает определённые кнопки и занимается. Пациент может проводить процедуру самостоятельно.

Подросток планирует использовать принтер в университете талантов Казани для изготовления корпусов прибора. Он также уже получил решение о выдачи патента. Юрий Зубов выразил признание Глебу за его инновацию и пообещал помочь в масштабировании проекта.