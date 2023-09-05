Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Главная Lifestyle Новости

В России подросток создал прибор для лечения косоглазия ради своей сестры

В России подросток создал прибор для лечения косоглазия ради своей сестры
Школьник изобрёл аппарат для лечения косоглазия
Аудио-версия:
Комментарии

Глеб Смородинов, учащийся 9-го класса казанского IT-лицея, представил свою инновационную разработку на встрече с руководителем Роспатента Юрием Зубовым. Подросток изобрёл прибор для лечения косоглазия у детей и намеревается запустить его в производство.

Читайте также:
Откуда ваши навязчивые мысли и как с ними справиться? 5 способов победить руминации
Откуда ваши навязчивые мысли и как с ними справиться? 5 способов победить руминации

Идея пришла к Глебу неспроста. Его младшая сестра страдает от недуга. Сейчас в медицине для лечения используется метод Поспелова. Дети должны целый час фокусировать взгляд на специальном световом источнике, а родителям приходится переключать вспышки вручную. Школьник решил автоматизировать процесс.

Ребёнок просто садится, нажимает определённые кнопки и занимается. Пациент может проводить процедуру самостоятельно.

Подросток планирует использовать принтер в университете талантов Казани для изготовления корпусов прибора. Он также уже получил решение о выдачи патента. Юрий Зубов выразил признание Глебу за его инновацию и пообещал помочь в масштабировании проекта.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android