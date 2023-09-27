Травы, фитнес и много воды: дочь Снуп Догга перешла на натуральное лечение
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Дочь Снуп Догга, Кори Бродус, страдает от волчанки с 6 лет. Недавно она изменила образ жизни и поделилась способами улучшения своего состояния.
Волчанка — хроническое аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система организма атакует его собственные ткани. Оно может вызывать воспаление и воздействовать на различные органы и системы в организме.
Я хотела измениться, потому что это стало слишком. Мне всего 24 года, а я принимаю по 10-12 таблеток каждый день. Сейчас мне лучше, чем когда-либо.
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Девушка перешла на натуральное лечение. Также она начала уделять больше внимания физической активности и регулярно посещает тренажёрный зал.
Травы, водоросли, чаи. Я стала заниматься спортом, пить много воды.
Боли в суставах больше её не беспокоят. Кори признаётся, что ей ещё предстоит работать над привычками, но она верит в лучшее.
В жизни бывают хорошие и плохие дни. Это часть человеческого опыта. Я благодарна за то, что могу делать то, что люблю, и рассказывать свою историю.
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