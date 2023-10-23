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В Португалии умер самый старый в мире пёс — он прожил больше 30 лет

В Португалии умер самый старый в мире пёс — он прожил больше 30 лет
В Португалии умер самый старый в мире пёс
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Печальные новости пришли из Португалии. В деревне Конкейруш умер самый старый пёс в мире. Бобби – прожил 31 год и 165 дней. В Книгу рекордов Гиннеса его занесли в феврале этого года.

Известно, что всю свою жизнь Бобби провёл в Кокнкейруше в семье Кошта. Питомца обожал каждый, кто его знал, а хозяева бесконечно им гордились. Ранее они рассказывали, что с годами пёс стал похож на человека.

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Бобби обожал еду, которую ели его люди, а также отличался энергичным характером. Конечно, с возрастом здоровье стало подводить пса, но это не мешало ему проводить много времени на свежем воздухе и наслаждаться прогулками с любимыми хозяевами.

Семья хвостика уверена, что именно благодаря здоровому рациону, физическим активностям и любви пёс смог прожить такую долгую жизнь. Известно, что скончался Бобби от старости, в окружении близких.

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