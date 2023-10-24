Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

Самая красивая конькобежка в мире показала фигуру в соблазнительном платье

Самая красивая конькобежка мира похвасталась формами в соблазнительном платье
Ютта Лердам
Аудио-версия:
Комментарии

Шестикратной чемпионке мира по конькобежному спорту Ютте Лердам всего 24 года, но её обожают буквально все поклонники этого вида спорта. Нидерландка, которую считают самой красивой конькобежкой в мире, сражает наповал своей подтянутой фигурой и бездонными голубыми глазами.

На радость своим подписчикам в социальных сетях девушка регулярно делится горячими снимками, на которых демонстрирует во всей красе свою фигуру. На днях Ютта опубликовала новую фотографию, где позирует в обтягивающем платье с глубоким вырезом.

Фото: из личного архива Ютты Лердам

К своим 24 годам девушка стала лидером сборной Нидерландов. Она неоднократно приносила в копилку своей страны золото во время соревнований на спринтерских дистанциях. Более того, Ютта уже целых три раза становилась чемпионкой Европы. Поклонники спортсменки не сомневаются в том, что у неё большое будущее.

Читайте также:
«Лишний вес я использую как силу». Голландская красотка становится звездой мирового спорта
«Лишний вес я использую как силу». Голландская красотка становится звездой мирового спорта

Комментарии под публикациями Ютты так и пестрят комплиментами. Подписчики засыпают девушку приятными словами. Однако сама блондинка не скрывает, что её сердце уже занято. Известно, что Ютта встречается с 26-летним боксёром Джейком Полом.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android