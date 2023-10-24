Самая красивая конькобежка мира похвасталась формами в соблазнительном платье

Шестикратной чемпионке мира по конькобежному спорту Ютте Лердам всего 24 года, но её обожают буквально все поклонники этого вида спорта. Нидерландка, которую считают самой красивой конькобежкой в мире, сражает наповал своей подтянутой фигурой и бездонными голубыми глазами.

На радость своим подписчикам в социальных сетях девушка регулярно делится горячими снимками, на которых демонстрирует во всей красе свою фигуру. На днях Ютта опубликовала новую фотографию, где позирует в обтягивающем платье с глубоким вырезом.

Фото: из личного архива Ютты Лердам

К своим 24 годам девушка стала лидером сборной Нидерландов. Она неоднократно приносила в копилку своей страны золото во время соревнований на спринтерских дистанциях. Более того, Ютта уже целых три раза становилась чемпионкой Европы. Поклонники спортсменки не сомневаются в том, что у неё большое будущее.

Комментарии под публикациями Ютты так и пестрят комплиментами. Подписчики засыпают девушку приятными словами. Однако сама блондинка не скрывает, что её сердце уже занято. Известно, что Ютта встречается с 26-летним боксёром Джейком Полом.