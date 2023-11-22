Как избавиться от углеводной зависимости: эти продукты помогут преодолеть тягу

Отказ от углеводов – эффективный метод похудения, однако не все готовы исключить из рациона такие продукты. Эксперты раскрыли вкусные альтернативы, которые остановят тягу к углеводам.

Макароны из нутовой или чечевичной муки. Это хорошая замена макаронам из обычной муки, поскольку в них содержится большое количество белка.

Киноа. Рис эксперты рекомендуют заменить на киноа: эти зёрна богаты белком, полезными жирами и витамином В.

Морковь и перец. В борьбе с лишним весом нельзя злоупотреблять фруктами из-за содержащейся в них фруктозы. От них нужно отказаться хотя бы в вечернее время, а заменить их можно морковью или красным перцем.

Сладкий картофель. Он надолго сохраняет чувство сытости и богат клетчаткой, которая снижает тягу к углеводам.