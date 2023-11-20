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Огромная польза: вот что происходит с вашим телом, когда вы едите йогурт каждый день

Что произойдёт с организмом, если есть йогурт каждый день, рассказали эксперты
Польза ежедневного употребления йогурта
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Йогурт богат необходимыми организму питательными веществами: белками, витаминами, кальцием, пробиотическими бактериями. Эксперты рассказали, почему этот кисломолочный продукт нужно есть каждый день.

Усилитель иммунной системы. Пробиотические бактерии в йогурте производят молочную кислоту, которая является ядом для вредных микробов. Продукт улучшает устойчивость кишечника и, как следствие, укрепляет иммунитет.

Противовоспалительное действие. Пробиотические молочнокислые бактерии оказывают противовоспалительное и заживляющее действие, в частности, благодаря высокому содержанию витаминов B5 и B12.

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Укрепляет сердце. Исследование Оксфордского университета, проведённое в 2018 году, показало, что ежедневное употребление йогурта может снизить риск сердечного приступа: примерно на 20% у мужчин и на 30% у женщин. Дело в том, что молочнокислые бактерии связывают и избыток соли, содержащейся в пище, что нормализует артериальное давление.

Улучшает здоровье костей и зубов. В йогурте содержится кальций, который важен для формирования регенерации костного материала. Минерал также укрепляет зубы, витамины группы B в йогурте питают и защищают дёсны.

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