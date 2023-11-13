Правило устарело: диетолог объяснил, почему нельзя есть три раза в день

Идея трёхразового питания зародилась в 17 веке, и теперь эксперты утверждают, что она нам больше не подходит. Эксперт по питанию Кайл Кроули отметил, что режим питания должен зависеть от формы активности человека.

По словам Кроули, для офисного работника оптимальная диета предполагает более лёгкие и частые приёмы пищи, чтобы нейтрализовать последствия сидячего образа жизни. Исследования показали, что такие люди получат больше пользы от частого приёма пищи в течение дня: в общей сложности шесть приёмов пищи в день.

Для работников с большой физической активностью подходит трёхразовое питание с сытным завтраком, богатым белком, клетчаткой и сложными углеводами.

Людям, которые работают в ночную смену, важно плотно поесть перед работой, а в течение дня перекусывать продуктами, повышающими иммунитет. Последний приём пищи должен быть лёгким.

Этого достаточно, чтобы они были сыты, но с минимальным нарушением их циркадного ритма.