Супермодель Жизель Бюндхен получила фиолетовый пояс по джиу-джитсу

Спорт всегда играл важную роль в жизни супермодели Жизель Бюндхен. Сейчас красотке 43 года, однако её достижения становятся только серьёзнее. Вместе со своими детьми – сыном Бенджамином и дочерью Вивиан – Жизель занимается джиу-джитсу.

Недавно супермодель поделилась, что стала счастливой обладательницей фиолетового пояса, который указывает на то, что его владелец владеет средним уровнем мастерства в этом боевом искусстве. У себя в социальных сетях Бюндхен опубликовала кадры с церемонии вручения.

На свежей публикации красотка предстала перед подписчиками без макияжа, с растрёпанными волосами и счастливой улыбкой. Модель рассказала, что изначально привела в спортивную секцию своих детей, но обстановка академии боевых искусств настолько пришлась Жизель по душе, что она тоже решила заняться джиу-джитсу.

Читайте также: Супермодель Жизель Бюндхен похвасталась идеальной фигурой на пляже в Бразилии