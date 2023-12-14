Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

Путин назвал неожиданные причины роста заболеваемости корью в России

Путин назвал неожиданные причины роста заболеваемости корью в России
Владимир Путин
Аудио-версия:
Комментарии

В России заболеваемость корью выросла в 300 раз. На прямой линии Владимир Путин рассказал, что произошёл сбой в производстве необходимых вакцин.

Здесь технический сбой, он вызывает сожаление. С чем он связан? Он связан как ни странно с яйцом. Потому что сырьём для производства вакцины против кори является куриное яйцо. Нужно, чтобы его было в достаточном количестве нужного для производства медицинских препаратов качества. Это своевременно сделано не было

В ближайшее время проблема с поставкой вакцин должна решиться.

Читайте также:
Владимир Путин рассказал, как борется со стрессом и поддерживает мотивацию

По словам Путина, всплеск заболеваемости в мире по кори случается один раз в четыре года. Это связано с низкой иммунизацией в тех странах, откуда прибывают трудовые мигранты, а также на Украине, откуда был большой поток граждан в Россию.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android