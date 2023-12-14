Путин назвал неожиданные причины роста заболеваемости корью в России

В России заболеваемость корью выросла в 300 раз. На прямой линии Владимир Путин рассказал, что произошёл сбой в производстве необходимых вакцин.

Здесь технический сбой, он вызывает сожаление. С чем он связан? Он связан как ни странно с яйцом. Потому что сырьём для производства вакцины против кори является куриное яйцо. Нужно, чтобы его было в достаточном количестве нужного для производства медицинских препаратов качества. Это своевременно сделано не было

В ближайшее время проблема с поставкой вакцин должна решиться.

По словам Путина, всплеск заболеваемости в мире по кори случается один раз в четыре года. Это связано с низкой иммунизацией в тех странах, откуда прибывают трудовые мигранты, а также на Украине, откуда был большой поток граждан в Россию.