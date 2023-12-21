Оззи Осборн рассказал, как боевые искусства помогают ему бороться с болезнью Паркинсона

75-летний Оззи Осборн недавно напугал поклонников заявлением о том, что ему осталось жить не так долго. Рок-звезда уже много лет страдает болезнью Паркинсона, и его состояние, к сожалению, с каждым годом становится всё хуже.

И всё же сдаваться Осборн не собирается. Артист рассказал, что регулярно занимается спортом, чтобы облегчить симптомы своего недуга. Недавно он стал ходить на тренировки по тайцзицюань – боевому искусству, состоящему преимущественно из несложных упражнений.

Кроме того, в новом выпуске семейного подкаста The Osbournes Podcast рок-музыкант рассказал, что ежедневно занимается в тренажёрном зале, однако даётся ему это с большим трудом – Оззи сильно устаёт, но всё же никакая усталость не может встать на его пути к здоровью и хорошему самочувствию.

Музыкант отметил, что старается встать на ноги и надеется, что тайцзицюань поможет ему в этом. Именно дети уговорили Осборна заняться боевыми искусствами, поэтому сейчас он постепенно осваивается в этом деле.