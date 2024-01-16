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Сомнолог назвала 9 продуктов для лучшего сна в зимние месяцы

Еда и напитки влияют на качество сна. Сомнолог Ребекка Суэйн перечислила продукты, которые помогут быстрее заснуть в зимние месяцы.

Лосось. Жирная рыба богата омега-3 жирными кислотами, поддерживающими кровообращение. Вместо лосося можно использовать скумбрию.

Корнеплоды. Морковь и картофель тоже помогают заснуть, их нужно употреблять на ужин.

Бананы. Они содержат расслабляющие организм витамины и питательные вещества, а также магний, который действует как естественный миорелаксант.

Молоко. Триптофан в стакане тёплого молока поможет расслабиться и быстрее заснуть.

Травяной чай. Напиток с перечной мятой, гибискусом и шалфеем способствуют быстрому отходу ко сну.

Чеснок. Он обладает согревающими свойствами и содержит антиоксиданты.

Овсянка. Тарелка каши на ночь не только помогает при проблемах пищеварением, но и улучшает качество сна.

Миндаль. Полезные жиры в миндале помогают сохранять тепло тела, что предотвращает внезапные ночные пробуждения от переохлаждения.

Тёмный шоколад. Эта сладость расслабляет организм перед сном.