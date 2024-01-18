Гастроэнтеролог назвал продукт, мгновенно облегчающий изжогу

Все время от времени встречаются с изжогой, но не всегда могут быстро с ней справиться. Гастроэнтеролог Джозеф Салхаб назвал продукт, который способен мгновенно облегчить состояние.

Изжога возникает, когда непереваренная пища и желудочный сок поднимаются к горлу. Это приводит к ощущению боли и жжения.

Джозеф Салхаб сам страдает кислотным рефлюксом и нередко испытывает изжогу. Как-то раз при сильном приступе он принял несколько различных безрецептурных лекарств, но дискомфорт сохранился. Тогда он решил попробовать избавиться от неприятного симптома с помощью продуктов.

Я взял банан, съел его, и через 30 секунд моя изжога полностью прошла и больше не возвращалась.

Эксперт пояснил, что продукты с высокой кислотностью, такие как кофе, помидоры, алкоголь, а также острые или жирные блюда могут повысить кислотность желудка и усугубить изжогу и кислотный рефлюкс. Между тем в бананах мало кислоты и много щёлочи, что может успокоить раздражённую слизистую оболочку пищевода. Также могут помочь миндаль, брокколи и капуста.