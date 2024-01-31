«Выглядит отвратительно!» Майкл Дуглас напугал фанатов своими вкусовыми предпочтениями

79-летний Майкл Дуглас на днях заставил своих поклонников изрядно понервничать. Поход в ресторан с сыном закончился для звезды «Основного инстинкта» громкими обсуждениями его вкусовых предпочтений.

У себя в социальных сетях Дуглас опубликовал ролик, на котором с аппетитом уплетает огромную сырую устрицу.

Конечно, этот морепродукт в принципе принято есть без термической обработки, но многие фанаты актёра стали переживать за здоровье кумира, когда увидели, как он ест моллюска.

Майкл Дуглас Фото: Из личного архива Майкла Дугласа

Выглядит отвратительно! Это был вызов, мистер Дуглас? У вас есть настоящее мужество, — шутят поклонники актёра.

В комментариях под публикацией тут же разгорелись споры о том, в каком количестве и виде можно есть устрицы. Знатоки подчеркнули, что врачи не рекомендуют баловаться этим морепродуктом, а если и заказывать его, то лучше брать раковины небольшого размера.

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