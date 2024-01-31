Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

79-летний Майкл Дуглас удивил пользователей Сети своими вкусовыми предпочтениями

«Выглядит отвратительно!» Майкл Дуглас напугал фанатов своими вкусовыми предпочтениями
Майкл Дуглас
Аудио-версия:
Комментарии

79-летний Майкл Дуглас на днях заставил своих поклонников изрядно понервничать. Поход в ресторан с сыном закончился для звезды «Основного инстинкта» громкими обсуждениями его вкусовых предпочтений.
У себя в социальных сетях Дуглас опубликовал ролик, на котором с аппетитом уплетает огромную сырую устрицу.

Конечно, этот морепродукт в принципе принято есть без термической обработки, но многие фанаты актёра стали переживать за здоровье кумира, когда увидели, как он ест моллюска.

Майкл Дуглас

Майкл Дуглас

Фото: Из личного архива Майкла Дугласа

Выглядит отвратительно! Это был вызов, мистер Дуглас? У вас есть настоящее мужество, — шутят поклонники актёра.

В комментариях под публикацией тут же разгорелись споры о том, в каком количестве и виде можно есть устрицы. Знатоки подчеркнули, что врачи не рекомендуют баловаться этим морепродуктом, а если и заказывать его, то лучше брать раковины небольшого размера.

Читайте также:
Бруклин Бекхэм высмеял кулинарные способности своей жены Николы Пельтц
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android