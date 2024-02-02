Деми Мур рассказала о состоянии тяжелобольного Брюса Уиллиса

В 2022 году Брюс Уиллис сообщил о том, что завершает свою карьеру в кинематографе. Оказалось, что причина тому действительно серьёзная – врачи диагностировали у Крепкого орешка лобно-височную деменцию, которая стремительно прогрессирует и с каждым днём отбирает у него память.

Тяжелее всего приходится близким актёра. Рядом с ним постоянно находится его любимая супруга Эмма Хемминг, пятеро детей и Деми Мур, с которой Уиллис прожил около 13 лет. Деми стала одной из первых, кого забыл Брюс. В новом интервью актриса рассказала о своём отношении к болезни бывшего мужа и о том, что сказала их общим детям о состоянии отца.

Полагаю, самое главное, что я могла бы сказать им, это то, чтобы они просто виделись с ним. Они должны отпустить того, кем Брюс был когда-то или того, кем, по их мнению, он должен быть, — отметила Мур.

По словам актрисы, учитывая все обстоятельства, сейчас Уиллис чувствует себя настолько хорошо, насколько это возможно. Он проводит время с близкими, иногда выходит на прогулку и просто отдыхает.