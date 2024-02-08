Как сейчас выглядит заболевший раком король Карл III? В Сети появились новые фото

Внезапное известие об онкологическом заболевании у Карла III шокировало поклонников британской королевской семьи по всему миру. После официального заявления Букингемского дворца о диагнозе монарха люди стали строить самые тревожные предположения о том, как он чувствует себя сейчас.

Журналистам удалось поймать Карла во время одного из его первых выходов в свет, последовавших за заявлением дворца. После публикации фотографий народ выдохнул – выглядит король вполне себе бодро и даже находится в приподнятом настроении.

С момента выписки из Лондонской больнице, где Карл перенёс операцию, его видели несколько раз. Известно, что в один из них монарх отправился на встречу с принцем Гарри, который срочно прилетел к отцу из Соединённых Штатов, как только узнал о его диагнозе. Папарацци застали Карла в компании супруги Камиллы на выезде из Кларенс-хаус.

В ближайшее время все публичные обязанности короля на себя возьмёт старший сын короля принц Уильям. Что же касается церемониальных формальностей, то их Карл III будет исполнять самостоятельно. Сейчас монарх сфокусирован на собственном здоровье.