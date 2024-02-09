Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Врач-терапевт перечислила заболевания, при которых полезен отвар шиповника

Отвар шиповника содержит множество полезных питательных веществ: витамины С, Р, каротиноиды, флавоноиды, пектиновые вещества и органические кислоты. Врач-терапевт клиники «Инвитро» Ирина Голотина рассказала, при каких заболеваниях полезен такой настой.

Отвар шиповника оказывает общеукрепляющее, кровоостанавливающее, желчегонное и мочегонное действие. Также он обладает противовоспалительными свойствами.

Особенно полезен настой из плодов шиповника при признаках простуды, поскольку он увеличивает сопротивляемость организма к инфекциям. Кроме того, напиток оказывает благотворное влияние на пищеварение, обмен веществ, облегчает периодические боли у женщин.

Бытует мнение, что шиповник полезен для восстановления мужской силы. Однако, по словам Ириной Голотиной, ни одно исследование подтвердить это не смогло.