Карл III впервые обратился к народу после того, как у него диагностировали рак

На прошлой неделе Букингемский дворец выпустил официальное заявление о том, что у короля Карла III обнаружен рак. Поклонники Виндзоров с нетерпением ждут подробностей о состоянии монарха и надеются на его скорейшее выздоровление. Наконец-то Карл выступил со своим первым обращением после постановки диагноза, в котором поблагодарил всех за беспокойство о нём и тёплые слова поддержки.

Я хотел бы выразить самую искреннюю благодарность за многочисленные сообщения поддержки и добрые пожелания, которые я получил в последние дни. Все, кто страдает от рака, знают, что такие светлые мысли — самое большое утешение и ободрение, — заявил король.

По словам монарха, он со своей стороны искренне поддерживает каждого, на чью долю тоже выпало это нелёгкое испытание. Отдельно Карл отметил работу врачей и медсестёр, которые ухаживали за ним во время его нахождения в больнице. Король сообщил, что чувствует себя хорошо и сейчас занимается исключительно своим здоровьем.