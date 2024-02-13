Симптомы сколиоза: эксперт назвал четыре признака, требующих неотложной помощи

Сколиоз характеризуется аномальным искривлением позвоночника, обычно в форме буквы «S». Врач Тони Налда, руководитель Центра по уменьшению сколиоза, назвал четыре признака заболевания, которые требуют немедленного медицинского обследования.

1. Боль, дискомфорт и мышечная усталость. Искривление позвоночника создаёт дополнительную нагрузку на мышцы, нервы и связки, а также может вызвать мышечную усталость, особенно в спине и плечах. Это связано с тем, что для поддержания осанки и равновесия необходимы дополнительные усилия. Люди со сколиозом также могут испытывать боль в ногах, онемение и слабость.

2. Быстрое насыщение во время еды. Тяжёлые случаи сколиоза могут повлиять на функцию желудка и пищеварительной системы, поскольку сильное искривление позвоночника оказывает давление на область живота. Это может привести к ощущению преждевременного насыщения или дискомфорту после еды.

3. Проблемы с дыханием. Искривление позвоночника может давить на лёгкие, что приведёт к затруднённому дыханию, особенно во время физической активности.

4. Изменение внешнего вида и движений. У человека со сколиозом могут быть неровные плечи или одна лопатка может выступать больше другой. Ещё одним признаком сколиоза является развитие неровной талии или более выпирающего бедра. Обращайте внимание на любые заметные изменения в походке, например, наклон на одну сторону, неровную походку или попытки сохранить равновесие.