Как часто следует менять ёршик для унитаза, рассказали эксперты

Ёршик для унитаза так же, как и другие предметы в туалете, следует регулярно чистить из соображений гигиены. Как это правильно делать и как часто его нужно менять, рассказали эксперты.

Что касается чистки ёршика, то нужно соблюдать несколько правил:

обязательно надевайте чистящие перчатки, чтобы бактерии не попали в ранки на коже. Кроме того, не прикасайтесь в это время к лицу, а в конце обязательно помойте руки;

существует несколько разных подходов к мытью ёршика: либо вы замачиваете ёршик в унитазе на полчаса, добавляя специальное средство для мытья унитаза, либо оставите его унитазе на ночь в средстве для чистки зубных протезов;

из соображений гигиены не мойте ёршик в раковине или посудомоечной машине.

Сам ёршик нужно менять каждые шесть месяцев.