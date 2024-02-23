Сильвестр Сталлоне признался, что перенёс 6 операций после съёмок «Неудержимых»

Одной из культовых картин, в которой снялся Сильвестр Сталлоне, является фильм «Неудержимые». Мало кто знает, что во время работы над лентой актёру приходилось подвергать опасности своё здоровье и что практически со съёмочной площадки он отправился на операционный стол. Сталлоне признался, что из-за «Неудержимых» ему пришлось перенести уже шесть операций.

Съёмки «Неудержимых» проходили в 2010 году. Все сложные трюки, показанные в фильме, Сталлоне выполнял самостоятельно, отказываясь от дублёра. Звезда Голливуда отметил, что самые серьёзные травмы получил во время драки с легендарным спортсменом Стивом Остином.

В сцене из фильма, о которой идёт речь, Остин швыряет Сталлоне о каменную стену. Это привело к тому, что актёр получил вывих плеча и перелом шеи. В результате врачи поставили ему металлическую пластину для поддержки позвоночника.

Сейчас 77-летний актёр готовится к седьмой операции на спине. С того рокового момента артист зарёкся исполнять сложные трюки самостоятельно. Более того, он призывает всех коллег не отказываться от помощи профессиональных каскадёров, чтобы уберечь собственное здоровье.

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