Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

Учёные назвали два главных фактора быстрого старения кожи

Учёные назвали два главных фактора быстрого старения кожи
Два главных фактора быстрого старения кожи
Аудио-версия:
Комментарии

Учёные из Канады обнаружили, что сочетание двух факторов ведёт к быстрому старению кожи. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

Речь идёт о сигаретном дыме и воздействии ультрафиолетового излучения. Предыдущие научные работы изучали эти факторы по отдельности, но в новом исследовании эксперты изучили их комбинацию.

Изучая слои кожи, мы заметили, что сигаретный дым в сочетании с ультрафиолетовыми лучами приводит к более быстрому сокращению количества коллагена типов 3 и 4, отвечающего за упругость и молодой вид кожи, а также к провисанию дермы.

Также такая совокупность факторов увеличивает количество металлопротеиназы, фермента, который при избытке разрушает коллаген.

Читайте также:
Корейское блюдо, которое можно приготовить дома: оно замедляет старение

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем Telegram-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android