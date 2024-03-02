Учёные назвали два главных фактора быстрого старения кожи

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Учёные из Канады обнаружили, что сочетание двух факторов ведёт к быстрому старению кожи. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

Речь идёт о сигаретном дыме и воздействии ультрафиолетового излучения. Предыдущие научные работы изучали эти факторы по отдельности, но в новом исследовании эксперты изучили их комбинацию.

Изучая слои кожи, мы заметили, что сигаретный дым в сочетании с ультрафиолетовыми лучами приводит к более быстрому сокращению количества коллагена типов 3 и 4, отвечающего за упругость и молодой вид кожи, а также к провисанию дермы.

Также такая совокупность факторов увеличивает количество металлопротеиназы, фермента, который при избытке разрушает коллаген.

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