Расстройство пищевого поведения: эти 6 признаков указывают на проблему

К расстройствам пищевого поведения могут относиться анорексия, компульсивное переедание, нервная булимия. Специалисты рассказали, как распознать проблему.
По данным Beat, британской благотворительной организации по борьбе с расстройствами пищевого поведения, вышеперечисленные состояния требуют медицинского вмешательства. Они могут крайне негативно сказаться на здоровье человека.
Эксперты перечислили шесть ранних симптомов, которые могут предупреждать о расстройстве пищевого поведения:
- пищевые привычки становятся более жёсткими, регламентированными;
- человек часто перемещает еду по тарелке, нарезает её на мелкие кусочки или придаёт ей определённую форму, прежде чем съесть;
- он использует гораздо больше соусов или приправ, чем обычно;
- проявляет суету и беспокойство во время приёма пищи;
- хочет есть одни и те же блюда снова и снова;
- внезапно решает перейти на новую диету, например, стать вегетарианцами или отказаться от глютена.
Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем Telegram-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.