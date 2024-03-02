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Расстройство пищевого поведения: эти 6 признаков указывают на проблему

К расстройствам пищевого поведения могут относиться анорексия, компульсивное переедание, нервная булимия. Специалисты рассказали, как распознать проблему.

По данным Beat, британской благотворительной организации по борьбе с расстройствами пищевого поведения, вышеперечисленные состояния требуют медицинского вмешательства. Они могут крайне негативно сказаться на здоровье человека.

Эксперты перечислили шесть ранних симптомов, которые могут предупреждать о расстройстве пищевого поведения:

пищевые привычки становятся более жёсткими, регламентированными;

человек часто перемещает еду по тарелке, нарезает её на мелкие кусочки или придаёт ей определённую форму, прежде чем съесть;

он использует гораздо больше соусов или приправ, чем обычно;

проявляет суету и беспокойство во время приёма пищи;

хочет есть одни и те же блюда снова и снова;

внезапно решает перейти на новую диету, например, стать вегетарианцами или отказаться от глютена.

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