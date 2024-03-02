«Любить себя очень важно»: Серена Уильямс показала себя без макияжа и фильтров

Все мы не идеальны, и в этом наше совершенство. А знаменитости, которые любят и принимают себя, из раза в раз готовы это доказывать. Серена Уильямс всегда выступала за то, чтобы не скрывать естественность. У себя в блоге она поделилась честными кадрами, на которых продемонстрировала кожу без косметики и фильтров.

Бывшая спортсменка призналась, что уже давно борется с высыпаниями и пигментными пятнами, поэтому дома её чаще всего можно увидеть в забавной шапочке для волос и со специальной мазью, которую она наносит на лицо. Кроме того, Уильямс отметила, что, как правило, из макияжа она ограничивается тушью, гелем для бровей и увлажняющим кремом.

Любить себя очень важно. Я поняла, что должна напоминать себе об этом на всех этапах своей жизни. Прямо сейчас мне нравится, что моё тело не идеально, как на картинке. Мне нравится, что я пахну молоком. Мне нравится знакомиться с новой версией своего тела. Это перемены, но они того стоили, — рассказала 42-летняя спортсменка о том, как поменялось её отношение к себе после рождения второго ребёнка.

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