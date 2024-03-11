56-летняя Памела Андерсон пришла на «Оскар»-2024 без макияжа и укладки

Вот уже несколько лет Памела Андерсон совсем не делает макияж. В 2019 году от онкологического заболевания умерла визажистка актрисы, Алексис Фогель, поэтому в честь её памяти звезда решила окончательно отказаться от косметики. Исключение Андерсон не сделала даже для посещения церемонии вручения премии «Оскар»-2024, которая прошла на минувших выходных.

Она была лучшей. С того момента я решила, что больше не буду пользоваться косметикой, — рассказывала Андерсон.

На ковровой дорожке самого значимого кинособытия года Памела появилась в компании своего сына Брэндона Томаса Ли. Для мероприятия актриса выбрала воздушное платье с нежным цветочным принтом. Кроме того, звезда «Спасателей Малибу» отказалась от укладки, а поклонники в очередной раз восхитились её белокурыми кудрями.

Брэндон же надел классический костюм с белой рубашкой и бабочкой. Стоит отметить, что Памела, которой в этом году исполнится 57 лет, выглядит просто превосходно, а её решение отказаться от макияжа было максимально удачным.

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