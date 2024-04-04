Стало известно, как изменился образ жизни Кейт Миддлтон во время лечения от рака

Уже несколько месяцев принцесса Уэльская борется с онкологическим заболеванием. Кейт Миддлтон всегда серьёзно относилась к рекомендациям врачей, а после того, как узнала, что у неё рак, начала вдвойне осознанно соблюдать рекомендации медиков. Стало известно, как изменилась жизнь принцессы после начала лечения.

Врач Рамия Мокбель рассказала, что химиотерапия, которую сейчас проходит Кейт, чаще всего оказывает сильное влияние на организм и наносит ущерб многим органам. Поддерживать баланс Миддлтон помогает специальная диета, в которую в обязательном порядке входит большое количество фруктов, овощей, антиоксидантов и полезных ненасыщенных жиров. Кроме того, принцессе пришлось отказаться от любых продуктов, вызывающих раздражение органов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

Как ни странно, Кейт рекомендованы умеренные физические нагрузки, которые направлены на улучшение общего самочувствия и борьбу с усталостью. Мокбель отметила, что с большой долей вероятности принцессе была прописана аэробика, а также специальные ванночки, чтобы справиться с онемением рук и ног.

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