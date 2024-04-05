Лысый Дуэйн Джонсон выпустил собственный шампунь и насмешил поклонников

Уже много лет визитной карточкой голливудского актёра Дуэйна «Скалы» Джонсона является лысина. Учитывая этот факт, для поклонников звезды стало неожиданностью то, что он выпустил целую линейку средств по уходу за волосами. Фанаты Скалы уже несколько дней обсуждают то, насколько забавно лысый Джонсон смотрится на рекламе шампуня.

Шампунь от Дуэйна Джонсона Фото: из личного архива блогера sarahgrayandtall

Пользователи Сети делятся кадрами буклетов, на которых довольный актёр поглаживает голову. «Идеальная формула растительного происхождения, которая питает и укрепляет ваши волосы», — гласит рекламный слоган. Многие сильно удивились тому, что именно средства для волос решил выпустить Джонсон.

По мнению поклонников, Скале следовало бы озадачиться разработкой специальных кремов для лысины. Некоторые же уловили в задумке прекрасную иронию и отметили, что обязательно попробуют шампунь от лысого Скалы.

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