«Необычайная стойкость»: как дети помогают Кейт Миддлтон бороться с раком

Несколько месяцев принцесса не появляется на публике из-за того, что проходит серьёзное лечение от онкологического заболевания. Кейт Миддлтон сделали операцию, а также назначили химиотерапию. Источник в Букингемском дворце рассказал журналистам, как сейчас обстоят дела в доме принца и принцессы Уэльских, а также о том, как их дети помогают маме поправиться.

По словам инсайдера, 10-летний Джордж, восьмилетняя Шарлотта и пятилетний Луи дарят Кейт надежду на то, чтобы как можно скорее оправиться от тяжёлого недуга. Благодаря детям Миддлтон не опускает руки и верит в лучшее.

Необычайная стойкость детей вселяет надежду. Они поддерживают маму своими улыбками, а также стараются веселить её настолько, насколько это возможно, — сообщил источник.

Сейчас у юных наследников престола весенние каникулы, поэтому всё свободное время они проводят с мамой. Отмечается, что Кейт специально выждала момент, чтобы рассказать о своём диагнозе миру тогда, когда у неё будет возможность проводить всё время с детьми.

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