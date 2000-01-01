В Формуле-1 — полный бардак
В регламенте дыры, а судьи принимают странные решения либо отчаянно с ними тянут. Собрали самые вопиющие случаи 2022 года.
Наплевали на своё руководство по борьбе
В начале сезона ФИА показала схемы, которым пилоты должны следовать в борьбе. По факту за «вывозы» соперников все равно не штрафовали.
Отказались ставить отбойник в Майами
Пилоты призывали добавить отбойник у бетонной стены в 15-м повороте Майами — отказ. В итоге в момент аварии Окона перегрузка достигла 51g.
Не заметили срезку Переса в Австрии
Судьи вовремя не отобрали у Чеко круг в Q2. Перес прошёл дальше, но после квалификации время всё-таки сняли — и опустили Серхио на 13-е место. Из-за ошибки судей в Q3 не прошёл Гасли.
Устроили бардак с решёткой в Монце
На фоне множественных штрафов ФИА целую вечность составляла стартовую решётку — Гасли даже спросил в «Твиттере», каким же он стартует.
Испортили финиш на Гран-при Италии
После схода Риккардо организаторы вечность убирали болид с трассы, а сейфти-кар не мог собрать пилотов. Так у зрителей отобрали яркий финиш.
Долго думали о штрафе Переса в Сингапуре
Перес трижды слишком сильно отстал от сейфти-кара. Нарушения произошли задолго до финиша, но судьи вынесли свой вердикт лишь через три часа после гонки.
Смешно сражались с пирсингом Хэмилтона
В 2022-м ФИА вдруг вспомнила, что пилоты не могут носить железные украшения. Хэмилтон после пререканий убрал пирсинг из носа, но потом опять его вернул. Федерация уступила.
«Случайно» выдали полные очки в Японии
Гонка шла менее 75% дистанции, но вопреки ожиданиям пилоты получили полные очки. Оказывается, при изменении правил не исправили древнюю формулировку.
Организовали лишний круг в Монако
В Японии гонку завершили сразу по истечении лимита в три часа, а в Монако отправили пилотов ещё на круг. При проверке регламента получилось: в Монте-Карло допустили серьёзнейшую процедурную ошибку.
Судейство и управление в Ф-1 — просто позор. Уже 9 вопиющих случаев в этом сезоне
Читайте также
Почему гонщикам Ф-1 запрещено носить украшения
Как Ферстаппену досрочно стать чемпионом Ф-1
«Феррари» представила специальную ливрею болида
Секреты крутой физической формы от пилотов Ф-1
Самые уродливые трофеи в мировом спорте
Куда вкладывают свои деньги пилоты Формулы-1?
Кто она — жена Себастьяна Феттеля?
13 аварий гонщиков, лидировавших в Гран-при Ф-1
Шикарной девушке гонщика Ф-1 угрожают в соцсетях
«Вопиющее лицемерие». Чемпион Ф-1 угодил в скандал
Как выглядят и что означают татуировки Хэмилтона?
На каких тачках гоняют звёзды Формулы-1?
7 скандалов с участием великого босса Формулы-1
Девушки звёздных пилотов Формулы-1
«Москвич» возрождается — как он выступал в гонках
Гонщики Формулы-1 «плачут» на заставке чемпионата