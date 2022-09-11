Болельщики Формулы-1 в бешенстве: из-за головотяпства гонку просто лишили финиша

Гран-при Италии в Монце фанаты «Феррари» ждали с нетерпением — после серии унизительных поражений у «Скудерии» благодаря штрафам пилотов «Ред Булл» появился шанс блеснуть перед своими трибунами. Не удалось — сначала итальянцы сами, как обычно, всё запороли, а когда под финиш случилось чудо — его отобрали дирекция гонки и нерасторопные маршалы.

Проблемы с Риккардо

Вплоть до 46-го круга гонка шла в штатном режиме: Ферстаппен уверенно лидировал, в то время как Леклер из-за поспешного пит-стопа под виртуальным сейфти-каром в начале гонки вынужден был перейти на стратегию двух остановок и безнадёжно проигрывал. Однако на «Макларене» Даниэля Риккардо возникла утечка масла — австралиец остановился на обочине возле отбойника, как это положено в таких случаях.

Дирекция гонки выпустила на трассу автомобиль безопасности, чтобы маршалы могли эвакуировать сломавшийся «Макларен», а команды приготовились к рестарту на последних кругах. Многие провели «бесплатные» пит-стопы, а Норрис ради свежей резины даже отдал позицию Серхио Пересу. У Леклера даже появился шанс на свежем «софте» контратаковать Ферстаппена на последних кругах, словно и не было никакого отставания в 15 с лишним секунд.

Маршалы безуспешно эвакуируют машину Риккардо Фото: twitter.com/f1

Однако при эвакуации машины Риккардо выяснилось, что «Макларен» застрял на нейтральной передаче и откатить его у маршалов не получается. В таких ситуациях руководитель гонки отправляет на место эвакуатор, который вытаскивает неисправный автомобиль. Но в этом месте подходящего трактора не было. Пока маршалы ждали хоть какую-то технику, стало ясно, что времени возобновить гонку уже нет — перед финальным поворотом сейфти-кар свернул в боксы, пилоты без борьбы пересекли линию финиша. Макс так и остался первым, Леклер занял второе место, ну а Норрис, получается, просто так пропустил Переса…

Интервью пилотов фанаты громогласно освистали — финиш оказался полностью скомканным и лишил тифози последней надежды увидеть поединок Леклера и Ферстаппена. На подиум гонщики тоже выходили под свист недовольных зрителей.

Провал Формулы-1

Впрочем, какими бы ни были объяснения, болельщикам потерянного финиша это не вернёт, зрители своё негодование уже выразили. Произошедшее полностью на совести ФИА. Даже если замешкался один отдельный маршал или тем более сломалось оборудование — это обязанность ФИА готовить персонал и их инструменты.

Как позже пояснили в дирекции гонки, происшествие с Риккардо было не слишком опасным, чтобы останавливать заезд красными флагами — что само по себе логично. Но почему красные флаги не объявили, когда стало ясно, что «Макларен» застрял, в ФИА не объясняют. После красных флагов необязательно давать рестарт с места — и дальнейшая процедура могла бы полностью повторять изначально запланированный рестарт после сейфти-кара. Так или иначе, произошедшее — целиком и полностью вина дирекции гонки.

После финиша болельщики освистали организаторов гонки Фото: Mark Thompson/Getty Images

Это уже третий крупный провал Формулы-1 за последний год. В паддоке до сих пор звучит эхо прошлогоднего Гран-при Абу-Даби, а недавно чемпионат побывал в Спа, где вспоминали как зрителям не вернули деньги за де-факто несостоявшуюся из-за дождя гонку. Теперь же болельщики — самые преданные из них, те, кто покупают недешёвые билеты, часами стоят в пробках и очередях за токенами, — получают такое.

Один такой эпизод неспособен обрушить репутацию Формулы-1, но, когда болельщики из раза в раз оказываются крайними и платят за разочаровывающее шоу, могут возникнуть проблемы. В Liberty так много говорят о росте прибылей, но стоит ли их продукт тех денег, которые они просят за билеты?