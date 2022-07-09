Высчитывая сантиметры в одних местах, на другие у дирекции гонки не хватило ни сил, ни времени. Как так?

Цирк в Ф-1: в финал квалификации пустили не того пилота. А потом жёстко его оштрафовали

В пятницу на трассе «Ред Булл Ринг» состоялась квалификация одиннадцатого этапа Формулы-1 — Гран-при Австрии. И по ходу сессии дирекция гонки аннулировала десятки кругов участников — за нарушения границ трассы, за которыми ФИА внимательно следит последние годы.

Однако в конце второго сегмента дирекция гонки не заметила очевидной срезки в исполнении Серхио Переса, выпустила его в финал сессии и лишь после этого задумалась, что же теперь с этим делать!

А ведь у проблемы границ трассы есть простое и очевидное решение…

Очевидные границы

Шестнадцать кругов аннулированы дирекцией Гран-при Австрии в ходе пятничной квалификации. Нарушения в основном касались двух последних поворотов трассы — девятого («Йохен Риндт») и десятого (A1). Оба — скоростные и за пределами гоночного полотна, ограниченного белыми линиями, выстелены асфальтом — чтобы пилот не терял контроль над автомобилем и мог остаться на трассе.

Даже зная, что в этих местах строго следят за пересечением границ трассы, пилоты атакуют изо всех сил, поскольку десятые и даже сотые доли секунды могут иметь значение: Риккардо в Q1 не хватило для выхода во второй раунд 0,024 секунды, а Гасли не прошёл в финал из-за разницы в 0,009!

Удержаться в границах трассы удавалось не всегда Фото: Clive Rose/Getty Images

И с одной стороны, границы трассы — вызов для пилота, который должен вести машину филигранно, с другой — постоянные удаления кругов создают хаос, в котором порой сложно уследить за событиями. Но проблема даже не в этом, а в том, что проблема сама по себе — надуманная.

Чтобы пилоты строго соблюдали границы трассы, достаточно сделать так, чтобы их пересечение не было выгодным: просто насыпьте гравий в нужных поворотах, и пилоты без всяких аннулирований будут терять круги, на которых допустили ошибку!

Пусть ошибка будет дорого обходиться гонщику и пусть даже она будет его наказывать: испорченные в гравии шины ещё несколько кругов не позволят атаковать на пределе. И тогда не придётся тщательно отсматривать камеры в поисках нарушения и постоянно менять пилотов в таблице хронометража.

Случай с Пересом

Можно было бы смириться с хаосом, придуманным ФИА, если бы за границами трассы действительно следили внимательно и тщательно, но и этого нет! Так, c началом третьего сегмента появилось сообщение дирекции гонки: изучается круг Переса.

Позже дали повторы, и на них видно, что «Ред Булл» Чеко временами выезжает за пределы трассы, и не только в девятом и десятом, но и в восьмом тоже — в этом месте мексиканец и вовсе срезал кусок, поскольку выехал за границы полотна с внутренней стороны, а не внешней. Нарушения в пару сантиметров в девятом и десятом поворотах судьи отмечают, а здесь — просмотрели выезд машины всем корпусом.

В конце концов судьи совещались порядка трёх часов и буквально объяснили это обилием других нарушений: «Нарушение не было обнаружено на момент начала Q3, круг не был удалён до начала сегмента, а Перес начал сессию. Это стало следствием большого количества рассматриваемых инцидентов».

Серхио Перес Фото: Bryn Lennon/Getty Images

Чеко был лишён того круга — и всех, проведённых в Q3, а в стартовой ведомости на короткую субботнюю гонку расположился на 13-й позиции. То есть, потеряв круг 1:05,805, в Q2 Перес классифицирован по результату 1:06,458 — а это лишь 13-е место в протоколах второго сегмента.

Гасли, правда, так и не дадут опередить Хэмилтона, хотя Пьер на фоне вылета экс-чемпиона любым бы своим кругом оказался бы в финале быстрее. Мелочи? Не в Формуле-1. Вопрос скорее в том, как вообще так вышло, что ФИА даёт старт финалу квалификации, хотя не изучила все инциденты?

ФИА одобряет асфальтовые зоны безопасности, выезд на которые не сказывается на времени пилота на круге, и вводит дополнительные инструменты, чтобы это запрещать. И в итоге из-за слишком сложных правил оказываются не в состоянии обеспечить их полное соблюдение! Хотя достаточно просто оставить гравий и сделать границы естественным и использовать трассы таким образом, чтобы выезд за их пределы не мог дать никакого преимущества.