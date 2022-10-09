Какой же бардак в Формуле-1! Важнейшее событие сезона умудрились испортить дважды

Макс Ферстаппен официально стал двукратным чемпионом Формулы-1 при странных обстоятельствах: даже сам пилот и его команда после финиша думали, что судьба титула решится только на Гран-при США. Но пересмотр результатов после финиша и комичная ошибка в регламенте Ф-1 смазала заслуженный триумф голландца. Как такое вообще допустили?

Ошибка в правилах, которую никто не заметил

После долгой паузы в гонке все были уверены: пилоты не заработают за Гран-при Японии максимально возможные очки, так как не успеют преодолеть 75 процентов дистанции. При этом правила менялись совсем недавно, после сорванного Гран-при Бельгии 2021 года, так что все хорошо помнили про очковые формулы при преодолении той или иной части дистанции.



Ближе к финишу стало понятно, что Макс Ферстаппен проедет более 50 процентов дистанции, так что все начали подсчитывать очки, исходя из схемы 19-14-12-9-8-6-5-3-2-1. По всему выходило, что если голландец выиграет, а Леклер и Перес финишируют вторым и третьим, то Шарль сохранит теоретически шансы на выигрыш и голландцу придётся отложить коронацию до Остина.



Штраф Леклера за срезку шиканы на последнем круге ничего не изменил: пилот «Феррари» всё равно уступал только семь очков, а для титула Максу было необходимо отыграть восемь. Более того, подъём Переса на вторую позицию возвращал в «борьбу» и мексиканца: тогда он проигрывал Ферстаппену только пять очков, а для лишения всех шансов требовалось шесть.

Удивлённый Макс Ферстаппен общается с Серхио Пересом после финиша Фото: Dan Istitene/Getty Images

Тем неожиданнее для всех, включая «Ред Булл» и самого Ферстаппена, было официальное объявление от организаторов: штраф Леклера принёс Максу титул, так как десятка лучших гонщиков получила максимальное число очков!

Как же так, ведь пилоты и близко не проехали три четверти дистанции? Оказывается, всё дело в плохо прописанном регламенте. Создавая хитроумные схемы с разным числом очков, авторы правил указали, что данный пункт применяется лишь в том случае, если остановленную красным флагом гонку не получится возобновить. Видимо, авторы имели в виду, что если заезд финиширует под зелёными флагами, но длится менее 75%, то должно применяться старое доброе правило с половинчатыми очками. Вот только прописать это… внезапно забыли!

То есть получилось, что раз оговорка про невозобновление гонки не применяется, то и все пункты про неполное число очков не работают. Соответственно, раз заезд закончился в боевом режиме, то Ферстаппен и компания зарабатывают полноценные 25 очков и так далее!



То есть выходит, что Макс стал чемпионом потому, что авторы регламента не перечитали написанные ими правила и допустили жесточайшую ошибку! И это в чемпионате мира. Да не просто в чемпионате мира, а в самой престижной, богатой, пафосной и т. п. серии мира! Ошибку не заметили ни авторы регламента, ни те, кто его утверждал на Всемирном совете ФИА.



Тем удивительнее, что регламент был правильно интерпретирован во время гонки — получается, внутри ФИА всё-таки был человек, который вчитался в детали и вовремя всё сообщил боссам? Но почему он не поднял вопрос заранее, когда была возможность устранить ошибку и избежать столь нелепой и глупой ситуации?

И чёрт с ним, с сезоном-2022. В конце концов, не так важно, когда «Ред Булл» и Ферстаппен закатили свою вечеринку — в Японии или США. Да и Леклеру с «Феррари», наверное, спокойнее, когда борьба за чемпионство даже теоретически не стоит на повестке дня.



Но представьте, что подобная ситуация возникла бы год назад, когда в борьбе Хэмилтона и Ферстаппена на счету было каждое очко. Тогда ошибка авторов правил принесла победителю лишние два очка относительно гонщика, финишировавшего вторым. А если бы Макс не проехал 50% дистанции? Регламент всё равно потребовал бы полных очков, а разница получилась ещё существеннее — 25 очков для победителя против куда более справедливых 13…



Самый крайний случай, который был теоретически возможен: после всего одного круга гонку надолго прерывают, а затем проводят ещё два боевых. И вот по итогам трёх кругов победитель всё равно зарабатывает полнокровные 25 очков, а не утешительные шесть. Позор, да и только.



Очевидно, что к сезону-2023 оплошность в правилах исправят, но крайне важно, чтобы ФИА извлекла выводы и тщательно проштудировала все пункты регламента.

Странный поспешный штраф, который всё решил

Был в воскресенье и ещё один весьма спорный момент. Речь о том самом наказании Шарля Леклера, которое подарило Ферстаппену титул на одну гонку раньше.



Напомним, как всё было: монегаск слишком быстро износил шины и под финиш подпустил к себе Серхио Переса. Пилот «Ред Булл» так и не смог пройти «Феррари», но в предпоследнем повороте Леклер ошибся и срезал шикану. После этого Шарль заблокировал Чеко при выезде на стартовую прямую и сохранил вторую позицию.



Судьи сразу начали расследование, причём их интересовала не блокировка со стороны пилота «Феррари» (формально он был впереди и имел право перекрывать трассу оппоненту), а именно срезка трассы. И ещё до подиумной церемонии стюарды постановили: Леклер виновен, он должен получить пять секунд, отдав Пересу второе место, а Ферстаппену — титул.

Решение — странное. Обычно в Ф-1 штрафуют за срезку, если пилот в этот момент оборонялся и благодаря ошибке сохранил позицию. Или если гонщик неоднократно срезал трассу. Для Леклера оба этих пункта неверны: Перес ехал за ним и даже не обозначал атаку, уже смирившись с третьей позицией.



Тем не менее судьи посчитали, что Шарль получил «долгосрочное преимущество» и поэтому должен быть наказан. Но в чём заключалось это преимущество? Разрыв между гонщиками не изменился, из зоны DRS Перес не выпал (к тому же система не была активирована на мокрой трассе)… Да и сам Чеко по радио жаловался не на срезку, а на жёсткую оборону Леклера уже после неё.



Не понял судей и босс «Феррари» Маттиа Бинотто: «Решение о штрафе просто невероятно и недопустимо! В прошлый раз (на Гран-при Сингапура. — Прим. «Чемпионата») они принимали решение три часа, а сегодня решили всё за считаные секунды. В этом нет никакого смысла. Шарль не получил никакого преимущества! Он был в нескольких десятых впереди, прежде чем срезал шикану. И он сохранил это преимущество, когда вернулся на трассу. Мы были уверены, что его не оштрафуют. Но уже через несколько секунд стало известно, что его штрафуют. При этом никто даже не заслушивал мнение гонщиков».

Двукратный чемпион мира Макс Ферстаппен и Келли Пике Фото: Mark Thompson/Getty Images

Полностью разделяем негодование Маттиа. Во-первых, насчёт сроков решения. Да, все хотят, чтобы на подиуме свои кубки получили те же пилоты, кому призы достанутся в итоге. Но почему в Сингапуре расследование отложили, хотя все нарушения Переса произошли задолго до финиша, а на «Сузуке» судьи сработали так оперативно? Почему в одном случае было важно выслушать самого пилота, хотя проступок был налицо, а в другом — стюардов не интересовало, что им скажет Леклер?

Наконец, если исходить из решения судей, получается, что теперь любой гонщик должен всегда пропускать соперника, если срезает трассу? Даже если при этом не меняется разрыв и гонка оппонента никак не пострадала? Это очень странный прецедент, и мы обязательно проследим за следующими решениями судей. Даже невзирая на то, что сам Леклер с этим штрафом согласился.



В конце концов, получается, именно решение судей вкупе с ошибкой авторов регламента Формулы-1 принесло Ферстаппену титул уже в Японии. В ФИА невольно подпортили голландцу праздник, который он абсолютно заслужил. Странно и неправильно, когда в ответ на поздравления чемпион отнекивается и делает изумлённое лицо.



Нынешний сезон федерация провела гораздо слабее, чем двукратный чемпион из «Ред Булл». Макс продемонстрировал блестящий уровень выступлений. О работе ФИА того же не скажешь.