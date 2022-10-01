«Кровь, гной и всё такое». Хэмилтон объяснил, почему он снова начал носить пирсинг

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон объяснил, почему он решил вернуть в нос пирсинг.



«У меня много раз было заражение из-за удаления пирсинга. Я обратился к врачам, и возвращение пирсинга стало лучшим способом вылечиться. В моём случае это связано со здоровьем, так что украшение должно остаться. Будем разбираться.



Я не пытаюсь сделать какое-то заявление. ФИА дала мне время, чтобы я смог найти решение. Я снимал пирсинг и вставлял его обратно, из-за чего произошло заражение. У меня был кровавый волдырь, а нос сильно болел. Я объяснил это стюардам перед квалификацией.



Мне нужно было разобраться с этим. То, что случилось с моим носом, было отвратительно — кровь, гной и всё такое. В последние две недели я вставил пирсинг обратно, я начал вылечиваться, и врачи посоветовали оставить пирсинг. Безумие, что приходится говорить о такой мелочи. Я снимаю всё остальное, когда сажусь в болид. Сейчас мне уже всё равно», — приводит слова Хэмилтона The Race.

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