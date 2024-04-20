Отыграются ли «Феррари» и Хэмилтон после субботних неудач? Гран-при Китая Формулы-1 — LIVE

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Спринт утром в субботу и последовавшая за ним квалификация подтвердили превосходство Макса Ферстаппена и «быков» в Шанхае. Более того, Серхио Перес стартует в воскресной гонке со второй позиции, что даёт «Ред Булл» отличные шансы на дубль. Но, может, кто-то окажется способен бросить вызов хотя бы мексиканцу? Достойный гоночный темп должен быть у «Феррари», но Леклер с Сайнсом стартуют лишь шестым и седьмым – есть ли у них шанс на прорыв? Ещё один вопрос — как себя проявит в гонке Льюис Хэмилтон после провального 18-го места в квалификации?

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