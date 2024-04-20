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Формула-1, Гран-при Китая 2024 года 21 апреля — онлайн-трансляция, фото, новости

Отыграются ли «Феррари» и Хэмилтон после субботних неудач? Гран-при Китая Формулы-1 — LIVE
Дмитрий Захарченко Евгений Кустов
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Онлайн-трансляция Гран-при Китая Ф-1
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Старт гонки — в 10:00 мск.

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Спринт утром в субботу и последовавшая за ним квалификация подтвердили превосходство Макса Ферстаппена и «быков» в Шанхае. Более того, Серхио Перес стартует в воскресной гонке со второй позиции, что даёт «Ред Булл» отличные шансы на дубль. Но, может, кто-то окажется способен бросить вызов хотя бы мексиканцу? Достойный гоночный темп должен быть у «Феррари», но Леклер с Сайнсом стартуют лишь шестым и седьмым – есть ли у них шанс на прорыв? Ещё один вопрос — как себя проявит в гонке Льюис Хэмилтон после провального 18-го места в квалификации?

Все подробности Гран-при Китая Формулы-1 — в нашей онлайн-трансляции!

Live Евгений Кустов

Добрый вечер! В воскресенье, 21 апреля, в 10:00 мск стартует гонка Гран-при Китая Формулы-1. Мы будем вместе с вами сначала предвкушать её, а потом рассказывать о главных событиях. Примерно с 9:00 стартует полноценный онлайн, а пока вы можете вспомнить, как проходила субботняя квалификация:

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